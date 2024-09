Monden O celebră artistă a ajuns la spital. Îi este frică de ce va urma







Elena Merișoreanu a ajuns de urgență la spital și a aflat că este infectată cu virusul COVID-19. Inițial, interpreta de muzică populară a crezut că a răcit din cauza aerului condiționat. Ea s-a speriat foarte tare și s-a dus la spital pentru a le cere ajutorul medicilor. Aceasta n-a vrut să se interneze pentru că îi era frică să nu se îmbolnăvească mai tare de la ceilalți pacienți.

Elena Merișoreanu, infectată cu COVID-19

„După tratament, îi mulțumesc Lui Dumnezeu și doamnei doctor care a venit acasă. În spital era prea multă lume, spitalele sunt pline de COVID-19, nu credeam! Mie nici nu mi-a venit să cred, dar uite că m-am dus la spital pentru că așa mi s-a recomandat. M-am dus la o policlinică și mi-am făcut toate testele, inclusiv acelea de sânge că nu îmi venea să cred”, a dezvăluit ea pentru WOWbiz.ro.

Unde s-a îmbolnăvit interpreta de muzică populară

Artista crede că s-a îmbolnăvit la ultimul concert din Moldova. Interpreta de muzică populară consideră că mulți oameni au COVID-19, dar că nu se testează și că îi infectează și pe ceilalți.

„Eu am avut o răceală pe care am ținut-o pe picioare vreo cinci zile. Am fost prin Moldova la un spectacol, am stat în aer condiționat și la spectacole știi cum e, cântăm 50 de minute și facem poze 2-3 ore. Cred că de acolo am luat. Oamenii sunt bolnavi, dar nu se tratează și uite așa se îmbolnăvesc și alții. Acum, mulțumesc Lui Dumnezeu, sunt bine”, a mărturisit artista.