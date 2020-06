Chiar înaine de lansare, cartea este deja în topul vânzărilor pe Amazon. Administraţia Trump înceracă să blocheze publicarea acesteia – programată pe 23 iunie – cu ajutorul justiţiei.

Pagini întregi din cartea fostului consilier pe securitate naţională, John Bolton, au fost publicate miercuri de New York Times, Washington Post şi Wall Street Journal. „Camera unde s-a întâmplat. Amintiri de la Casa Albă (In The Room Where It Happend, A White House Memoir”, vulturul mustăcios zugrăveşte un portret devastator al unui preşedinte american care ar fi plătit pentru politica externă a Statelor Unite pentru a-i servi inereselor personale, dar şi realegerii sale.

Bolton afirmă că democraţii erau „obsedaţi” de afacerea ucraineană

Potrivit acestuia, dacă s-ar fi ţinut mai mult cont de politica sa externă în procedura de impeachment, rezultatul „ar fi putut fi foarte diferit”. În acelaşi timp ar fi refuzat să depună mărturie la Camera Reprezentanţilor, preferând – potrivit detractorilor săi – să-şi protejeze un contract multimilionar pentru memoriile sale.

Iată cinci din cele mai explozive acuzaţii împotriva preşedintelui Trump în cartea lui John Bolton: