„O capodoperă” pentru Juventus sub semnătura Radu Drăgușin. În așteptarea noului contract oferit de Juventus, Radu Drăgușin și-a arătat clasa. Fundașul român, care tocmai a împlinit 19 ani, a impresionat și la echipa secundă a „Bătrânei Doamne”. După ce a debutat pentru Juventus atât în Liga Campionilor, cât și în campionat sau în Cupa Italiei.

Radu Drăgușin nu a fost oprit de Andrea Pirlo în lotul pentru meciul cu Napoli, dar a avut un răspuns incredibil pentru antrenorul italian.

Radu Drăgușin a jucat cu echipa a doua a lui Juventus, U23, pe terenul celor de la Albinoleffe. Nu a fost doar pe teren, ci și-a făcut din plin simțită prezența. A marcat superb în victoria lui Juventus U23 cu scorul de 3-0.

Pentru Radu Drăgușin a fost primul gol reușit după ce a devenit jucător profesionist. „O capodoperă” au scris italienii pe site-ul oficial al lui Juventus.

Juve U23 joacă în Serie C, unde este pe locul 4 în Grupa A. Până acum, românul de 19 ani marcase doar pentru formația Primavera a torinezilor la care a reușit să dea 3 goluri în 22 de meciuri.

Radu Drăgușin este pe lista mai multor echipe mari din Europa. Presa din Italia a anunțat în mai multe rânduri că fundașul va semna un contract cu Juventus.

Radu Drăgușin, who recently turned 19, scored his first goal as a professional footballer in Juve U23s’ 3-0 win over Albinoleffe!

Previously the centreback had only scored for the Primavera team, where he scored 3 goals in 22 matches#Juve #Juventus #SerieC pic.twitter.com/IRZ0JBvgMY

— Romanian Football (@RoFtbl) February 13, 2021