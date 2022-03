O boală ucigașă din epoca victoriană ar putea reveni din cauza Covid-19. Ce spun experții

Anglia a avut cele mai mari rate de tuberculoză din Europa de Vest în 2011, dar de atunci cazurile au scăzut. Cu toate acestea, din cauza accentului pus pe Covid-19, iar persoanele infectate nu au căutat tratament pentru tuberculoză în timpul pandemiei, ratele au crescut din nou. Agenția de Securitate a Sănătății din Marea Britanie a avertizat pe oricine cu o tuse care persistă de mai bine de trei săptămâni să caute ajutor.

Britanicii nu ar trebui să respingă o nouă tuse drept Covid-19, decât dacă sunt siguri, deoarece tuberculoza ar putea provoca și acest simptom. Secretarul pentru Sănătate, Sajid Javid, a declarat: „În ciuda progreselor semnificative înregistrate în ultimul deceniu către eliminarea tuberculozei în Anglia, este foarte îngrijorător să vedem o tendință de creștere a cazurilor.”

Creșterea cazurilor de tuberculoză

„TBC este o boală infecțioasă gravă, iar fără tratament poate pune viața în pericol. TBC afectează în mod disproporționat persoanele din grupurile defavorizate, așa că este vital ca toată lumea să aibă acces la un tratament eficient, astfel încât să putem continua să creștem nivelul de sănătate în întreaga națiune. Dacă aveți o tuse persistentă care durează mai mult de trei săptămâni, împreună cu febră, vă rugăm să contactați medicul de familie cât mai curând posibil pentru a fi testat.”

Factorii de risc pentru TBC includ contactul apropiat cu o persoană cu boli infecțioase, migrarea din țări cu rate ridicate, lipsa de adăpost, abuzul de substanțe, un sistem imunitar slăbit și starea de sănătate precară.

Dr Laura Cleghorn, de la Universitatea Dundee, a declarat pentru Liverpool Echo: „Vor trece câțiva ani până când se va cunoaște efectul complet al pandemiei asupra bolii TBC, dar exista deja o nevoie continuă de noi terapii îmbunătățite pentru TBC. Odată cu creșterea potențială a cazurilor din cauza pandemiei, există o nevoie și mai presantă de noi terapii pentru a aborda ceea ce va fi probabil o creștere clară a bolii și a deceselor provocate de tuberculoză. Când vorbesc cu oamenii despre cercetările mele, ei sunt surprinși că lucrez la TBC pentru că o consideră o boală de altădată, deoarece nu este ceva care este răspândit în Marea Britanie și în alte țări occidentale.”

Simptomele tuberculozei

Simptomele tuberculozei includ: o tuse persistentă care durează mai mult de trei săptămâni și de obicei provoacă flegmă, care poate fi sângeroasă, respirație care se agravează treptat, lipsa poftei de mâncare și pierderea în greutate, o temperatura mare, transpirații nocturne, oboseală extremă.

Dr. Jenny Harries, CEO al UKHSA, a declarat: „TBC-ul este vindecabil și prevenibil și acum este momentul să ne reluăm eforturile de eliminare a acestuia. În ciuda progresului semnificativ către eliminare în ultimii ani, tuberculoza rămâne o problemă gravă de sănătate publică în Marea Britanie. Cu tratament, majoritatea oamenilor se vor recupera complet, dar diagnosticul și tratamentul, în special în timpul pandemiei, va crește numărul cazurilor de tuberculoză nedepistate în țară. O tuse care are mucus și durează mai mult de trei săptămâni poate fi cauzată de o serie de alte probleme, inclusiv tuberculoza. Tuberculoza se dezvoltă lent și poate dura câteva săptămâni, luni sau chiar ani după ce ai fost infectat.”

Deoarece lipsa de adăpost este un factor de risc pentru TBC, o nouă clinică mobilă de înaltă tehnologie, „Găsește și tratează” este utilizată pentru a îmbunătăți screeningul. Acesta va testa și trata aproximativ zece mii de persoane vulnerabile, fără adăpost și cu risc ridicat în Londra în fiecare an. Furgoneta Find and Treat, instalată de la University College London Hospitals (UCLH), face parte din Future Wireless Project Trials de la NHS Digital. Acesta își propune să abordeze o gamă largă de boli infecțioase și cronice prin screening, diagnosticare și tratare a unor afecțiuni precum: tuberculoza, Covid-19, hepatita B și C, HIV, probleme cardiovasculare, ITS și gripă, potrivit The Sun.