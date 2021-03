11 martie

”O bibliotecă este o adevărată avere”. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 11 martie s-au născut Rupert Murdoch, Urbain Jean Joseph Leverrier, Sir Harold Wilson, Bobby McFerrin, Julius Blüthner, Ion Besoiu, Reka Szabo, Ion Bogdan Lefter.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Sofronie, Trofin şi Pionie. O zi de lucru obişnuită în calendarul vechi al poporului, în “Kalendarul” moştenit de la daci.

A doua zi a „Moşilor”. Am eu o bănuială, că „Babele” sunt autentice şi de o vechime istorică considerabilă, ca sărbători ale primăverii şi ale naturii. Moşii… sunt nişte politicieni, acolo!

Egalitatea asta simetrică între sexe nu mi-a sunat niciodată nici foarte tradiţional, nici foarte inteligent. Adică dacă sunt nişte sărbători feminine, vin şi misoginii cu o sărbătoare masculină ca să înăbuşe mesajul autentic, tradiţia din matriarhat tocmai. Mai ales că Moşii nu au nume vechi, tradiţionale, ci se consideră numele sfinţişorilor creştini din ziua respectivă (doar în unele regiuni). Oare, de ce? Mai mult, în unele regiuni sunt douăsprezece babe, adică se suprapun copios peste… moşi!

Iată şi mărturia preotului Simeon Florea Marian, unul dintre cei mai mari şi mai distinşi folclorişti şi adunători de poveşti populare: “Babele care ţin nouă zile de-a rândul, sunt rele, pentru că ele de regulă ne aduc ninsoare şi ploaie, udeală şi răceală. Moşii, din contră, sunt buni…“. Misoginism funciar creştin de Ev Mediu! Nu prea este ”politic corect”, nu? Cu atât mai mult cu cât, anul acesta, Babele au fost zâmbitoare și cu timp frumos, cu Soare, pe când Moșii au venit cu ger, zăpadă și vifor. Cel puțin în Prahova submontană.

O să vă spun o poveste, așa cum am citit-o în arhiva ziarului Winchester Star, din Virginia. O istorie de familie. O familie de negri. La eliberare, în 1863, foștii stăpâni, cu vederi foarte liberale, i-au adoptat, făcându-i proprietari pe vaste pământuri. Tutun, vite, bumbac. Apoi, prin căsătorii mixte, familia a devenit creolă, apoi, din nouă, aproape albă. Chestiuni americane. Familia se numește Foster, un nume cunoscut în Virginia de Vest. Familia era și este foarte numeroasă, avută și a dat SUA mulți militari. Doi generali, un amiral și mulți ofițeri.

Totul a mers bine până la al Doilea Război Mondial. Brusc, în anul 1943 Fosterii au rămas fără bani. S-au descurcat, au făcut împrumuturi la banci, dar nu mai erau bogații de odinioară. Vremea a trecut… zboară timpul, zboară!

Până luna trecută. În casa mare, gen serialul Dallas, se învârtea o fată, de vreo treizeci de ani. Cea mai mică dintre opt frați și surori. Care plecaseră care încotro, după bani. Doar Cynthia Foster, specialistă IT rămăsese ”acasă”, este cu munca la domiciliu. Se uita ce să mai vândă, recesiunea provocată de distopia sanitară lovise puternic familia Foster. Anul trecut vânduse două tablouri și o vază Ming, ca să susțină familia.

Acum se gândea să vândă ceva din bibliotecă, cu toate că amintirea o reținea. În familia ei erau două vorbe. ”O bibliotecă este o adevărată avere” și ”dacă vrei să știi ceva, te uiți într-o enciclopedie”! Cyntha a zâmbit și s-a urcat pe o scăricică de bibliotecă să se uite în Marea Enciclopedie Americană, cea în 24 de volume, ediție de lux legată în piele, din anul 1940. Ia din raftul de sus un volum, îl scutură de praf și… din volum cad câteva foi de hârtie! Ce întorsătură ciudată a destinului!

Foile erau bonuri de tezaur, emisiunea din anul 1942 pentru efortul de război, cu o dobândă anuală de 12%. La purtător, fără dată de maturitate, o cambie care se plătea celui care o avea, la prima și unica prezentare, oricând, ”no question ask”. Pe dosul cambiei era modul de calcul, dobânda complexă, dacă bonul de tezaur era prezentat la mai mult de un an de zile.

Frenetic, Cynthia scutură toate enciclopediile ba și alte cărți. Se strânge un număr de 176 de bonuri de tezaur, de diferite valori. Cynthia este sceptică, își spune că, probabil, numai au nicio valoare. Totuși, sună în oraș, la o prietenă directoare adjunctă la o mare bancă. Îi spune ce și cum, îi trimite fotografii ale bonurilor de tezaur. Prietena îi spune că o să se intereseze la Trezorerie.

Trec vreo două zile, Cynthia aproape uitase de cambii, în orice caz avea puține speranțe. Când, primește un mesaj dacă este acasă și poate să primească o vizită a inspectorilor de la Trezorărie. Cyntha spune da și în următoarea jumătate de oră în curte intră trei furgonete negre MGM din care ies o mulțime de oameni.

Se face o analiză a bonurilor de tezaur și specialiștii spun în cor că mai bune și adevărate nu pot să existe. Apoi vin contabilii care calculează repede. Valoarea la zi a cambiilor este de 143.876.543 $!!! Un șef de la Trezorerie îi spune că poate încărca imediat contul ei cu această sumă, fără impozit, cambiile erau pentru efortul de război, nu se percepeau impozite și taxe. Sau să participe cu ele la licitații, au o valoare istorică și emoțională deosebită. După părerea specialistului ar fi putut să obțină mai mult de 200 de milioane, cel puțin.

Cinthya nu se gândește deloc. Spune că cel care a cumpărat bonurile de tezaur, investiind toată averea familiei, nu s-a gândit să speculeze, să participe la licitații. Crede că a fost vorba despre bunicul ei, John Foster IV, căpitan de distrugător, KIA în ianuarie 1943 în Pacific. Probabil că numai bunica ei mai știa de locul unde au fost ascunse bonurile de tezaur, dar și ea a pierit într-un accident auto, tot la începutul anului 1943.

Împreună cu trei frați și încă o soră, Cynthia o să reia afacerile familiei. Multe și diverse. Dar ceea ce mă interesează este că va relua producerea unui sirop de coacăze, afine și fructe de pădure, o rețetă a nativilor, îndulcit cu stevia. O să am ce să beau când o să mă întorc în Virginia!

”O bibliotecă este o adevărată avere” cât de adevărate sunt aceste vorbe, la fel de adevărate ca spusele frumoasei Scarlett O’Hara: ”mâine este, în definitiv, o altă zi!”

HOROSCOP 11 martie 2021

BERBEC Dimineața nu trage tigrul de mustăţi, nu fii provocator și agresiv, e mai bine să fii precaut ca să eviţi o posibilă neplăcere. Stelele previn, nu obligă! Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Mai mult pragmatism nu strica! O zi plină şi cam monotonă, până la urmă, în care vorbeşti cu copii şi/sau părinţii la telefon. La serviciu umblă zvonuri de reorganizare şi nu prea aveţi de lucru. Semn rău! O masă de prânz obişnuită, dar ceva mai insufleţită. Urmată de o după amiază monotonă în care te uiţi la televizor şi nu vezi nimic. Nimic notabil, nimic memorabil, nimic important. O altă zi în distopia sanitară!

TAUR Discuţiile pe care vrei să le ai dimineaţa pot fi dificile, dar şi fructoase. Dă dovadă de realism şi astăzi nu promite nimic, nu te implica, alătura, cauzelor dubioase, care sunt deja pierdute. Nu neaparat ca ai avea performanţe de excepţie la serviciu sau la şcoala – si asta se poate intampla – dar mobilul tău sună neâncetat. Afaceri si afaceri. Unele cu bani altele de amor. Nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul ! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grije însemnă sigur! Sănătatea este bună, banii – constant. Pe total o zi bună!

GEMENI Încă de dimineaţă un mic amănunt te enervează disproporţionat. Nu lăsa timpul să trecă, calmează-te şi zâmbeşte, ai multe de făcut astăzi! Daca eşti în căutarea unui confident, nu trebuie să alegi prea mult, oricum totul se va afla, mai devreme sau mai târziu! Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătura. Nu, nu este ceva grav, mai mult este vorba despre vanitatea proprie. Este o perioadă favorabilă celor din zodia de aer care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

RAC Îţi e greu să faci compromisuri. Astăzi trebuie, însă, să te feliciţi că ai căzut la pace! Nu ai timp de pierdut cu vanităţi şi victorii virtuale. Trebuie să fii eficient, pragmatic, realist. Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă ai programat bine ziua de astăzi este bine să te gândeşti de două ori înainte să pleci cine ştie unde, mai ales pe seră. Mai bine stai în propria bucătărie cu o cafea, o prăjitură, şi să te joci cu pisica. Daca nu ai, poţi să adopţi una. Sau, un cațel!

LEU O zi mai puţin favorabilă în care primeşti unele veşti discutabile. Sau pur şi simplu eşti cu coada între picioare, ca marile feline. Stai şi uită-te bine în jur, trebuie să găseşti o pradă! La serviciu ca şi acasă, in bucătărie, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care aşteaptă hotărârile şi acţiunile tale energice. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală răceală. In general evita să te simţi copleşit de rau, fie că este vorba de o ameninţare materială, cum este criza, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

FECIOARĂ Este momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să vrei să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale. Nu îți imagina ca iti poţi trăi viaţa după telenovele şi filme pentru că nu ai nici un regizor care să-ţi spună ce şi cum să joci! Un procent dintre nativii din zodia Fecioarei nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

BALANŢĂ O zi de joi favorabilă contactelor sociale profitabile, întâlnirilor fructoase. Cu toate că oboseala cronică te cam deranjează, mai ai suficientă energie, pentru că eşti foarte motivat. Stelele te avertizează sa nu te aflii in spaţii deschise, mai ales dimineaţa. Evita, de asemenea, mâncărurile grele şi indigeste. Planetele bine aspectate arată că toate problemele pe care le-ai avut in relaţiile de dragoste sunt de domeniul trecutului. Este timpul împăcării, al bucuriei şi al relaţiilor armonioase. Oficial, îţi este bine! Pune lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, dar nu pierde poza, genaralul, totalul, întregul din vedere. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

SCORPION Eşti prea tensionat şi bănuielile tale te obsedează. Trebuie să ai o discuţie corectă şi calmă, fără ironii şi reproşuri, ca apoi să te poţi concentra numai pe problemele importante. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi în jurul tău par crispaţi şi ocupaţi. Spiritul tău de joaca, ludic suferă. Când ai şi tu chef de vorbă şi de joacă… fără venin, ironii şi cinism… Atmosfera încrancenată din jurul tau te fac să te gandesti la insule cu palmieri.

Atenţie insa, chiar şi acolo sunt rechini şi crocodili! Şi alţi scorpioni, mult mai mari! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar. Energia ta vitală este în creştere, repet, ca să înţelegi mai bine, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii sunt foarte ocupaţi. Adică nu au timp de tine.

SĂGETĂTOR Eşti sfătuit de stele să laşi relaţiile nesincere şi lucrurile neserioase, frivole. Îţi consumă prea mult timp, timp pe care nu-l ai. Ori, după cum probabil că ştii, timpul înseamnă bani! Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele astăzi pentru tine. Nu te mai indigna când afli amanunte picante despre unele relaţii sociale, despre „vedete”, sau despre unii prieteni care sunt serviabili atita timp cit pot profita de bunavointa ta. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată, nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog.

CAPRICORN Astăzi ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este constantă, legitimă şi apreciată de anturaj. Personal, se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o zi bună! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată, doar cu eternul Pluton, trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori lipsa timpului te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate.

VĂRSĂTOR Nu prea intri în ritm astăzi, eşti obosit şi primăvara te ia cu astenie! Dacă mai accepți să te laşi folosit trebuie să ştii că lucrurile uzate sunt aruncate la gunoi, mai devreme sau mai târziu! Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procesând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea.

PEŞTI O zi ceva mai liniştită, cu Luna favorabilă, pentru tine. Ai intuiţie, dar nu ai energie, aşa că mai bine planifică, programează, decât să te epuizezi cu o activitate densă şi drumuri păguboase. Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic.

Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, şi in dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri, este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”.