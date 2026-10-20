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O autocisternă din Republica Moldova, cu 23.000 de litri de vin, a ieșit de pe șosea în România. Șoferul a rămas blocat în cabină

O autocisternă din Republica Moldova, cu 23.000 de litri de vin, a ieșit de pe șosea în România. Șoferul a rămas blocat în cabinăSursa foto: vasluianul.ro
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. O autocisternă din Republica Moldova, încărcată cu 23.000 de litri de vin, a fost implicată într-un accident rutier, marți dimineață, în județul Vaslui, România. Vehiculul a ieșit de pe carosabil pe DN 28, în apropierea localității Ghermănești, comuna Drânceni, pe drumul care leagă Albița de Iași. Șoferul, un cetățean moldovean, a rămas blocat în cabină și a avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieși.

Primele informații transmise autorităților indicau un accident grav. Salvatorii au fost anunțați că autocisterna s-ar fi răsturnat, că ar exista scurgeri de substanțe și că șoferul ar fi inconștient și încarcerat.

În urma apelului, la fața locului au fost mobilizate echipaje de la Secția de Pompieri Huși. Intervenția a inclus două autospeciale, dintre care una dotată cu echipamente pentru descarcerare și alta destinată stingerii incendiilor, de mare capacitate. Șase pompieri militari au participat la misiune. De asemenea, a fost trimisă o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui, din cadrul Secției Huși.

Sursa foto: vasluianul.ro

Șoferul era conștient, dar nu putea ieși din cabină

La sosirea echipajelor, pompierii au constatat că autocisterna nu se răsturnase. Vehiculul ieșise de pe partea carosabilă, iar șoferul era conștient. Acesta rămăsese însă blocat în cabină și nu putea să iasă fără ajutor.

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Salvatorii au intervenit pentru extragerea conducătorului auto. După ce l-au scos din vehicul, l-au predat echipajului medical pentru evaluare și îngrijiri.

Sursa foto: vasluianul.ro

Pompierii au prevenit riscul unui incendiu

În paralel cu operațiunea de salvare, pompierii au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor. Intervenția a urmărit eliminarea riscurilor suplimentare la locul accidentului.

Autocisterna transporta 23.000 de litri de vin. Deși apelul inițial semnala o posibilă răsturnare și scurgeri, aceste informații nu s-au confirmat în forma anunțată de apelant la sosirea salvatorilor.

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