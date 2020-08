Ioana Picoș, actrița din seriale precum „La Bloc”, „Iubire şi onoare” şi „Narcisa: Iubiri nelegiuite”, a cerut în instanță desfacerea căsătoriei. Ea a deschis o acțiune ce are ca obiect „divorț cu minori”, pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 din București.

Cei doi se vor despărți, așadar, după un mariaj de cinci ani, timp în care au apărut pe lume și doi gemeni. Deși instanța nu a oferit o decizie în privița divorțului, cei doi se luptă acum pentru custodia copiilor. Potrivit Cancan.ro, Mihai Făgădaru spune că actrița îi îngrădește dreptul de a-și vedea copiii. Acesta susține că Ioana Picoș n-ar ține cont de decizia instanței de judecată, care a a stabilit un termen clar de vizitare și preluare a celor doi minori de către tată.

Apelul disperat al tatălui

„Acesta este un apel al unui tată care își caută copiii. Ai mei. Este un strigăt de ajutor, pentru că toate celelalte soluții n-au avut rezultat (discuții personale, mediere, duhovnic, judecată). Deși am fost umilit public prin anunțul divorțului și motivul mincinos, am tăcut si am îndurat calomnierea mea și parțial oprobriul public.

Dar nu voi tolera niciodată abuzul împotriva copiilor mei! Iar alienarea parentală și sechestrarea minorilor este un abuz! Nu mă interesează imaginea mea publică, mă interesează ca acești copii minunați să aiba dragostea tatălui lor. Mi-aș fi căutat copiii până la marginea pământului.

Sunt cel mai fericit tătic, dar care nu are parte de copiii lui. Să știți că durerea unui tată doare la fel. Știu, rufele se spală în familie, dar…CARE FAMILIE? (…)

Așa cum m-a înșelat pe mine, așa a reușit să înșele o țară întreagă, din păcate. Singura ei șansă de salvare este să lase măștile și să caute ajutor de specialitate pentru evidentele tulburări de personalitate de tip narcisic. Îmi doresc să se echilibreze pentru că iubirea mea, deși trădată, îi dorește binele, dar mai mult, pentru că acești copii trebuie să aibă o mamă echilibrată psiho-emoțional.

Am câstigat în instanță două procese pentru custodie comună, dar Ioana Picoș NU a respectat NICIODATĂ Hotărârea Judecătorească! Mi-am văzut copiii sporadic numai când, cât și cum a vrut ea.

(…) Dacă a ales să trădeze această familie și jurămintele de la nuntă și alege să joace în altă piesă, cu un alt «actor», este alegerea ei, patologia ei, dar copiii mei NU vor face figurație în această mizerie cu iz de adulter (…)”, este strigătul de ajutor al lui Mihai Făgădău.

Surprinsă cu noul iubit, lângă biserică

Mai mult, într-unul din wekeedurile în care Mihai Făgădaru ar fi trebuit să stea cu gemenii, actrița a fost surprinsă la un lăcaș de cult, unde a mers cu cei mici, dar și cu noul partener de viață.

Fără să țină cont de faptul că se află în fața unei biserici, cei doi soți care se află în divorț s-au contrat pe tema copiilor. Mai mult, Mihai Făgădaru n-a ratat ocazia și l-a luat la un șir de întrebări pe iubitul actriței, potrivit sursei citate.

„Cu tine mă înșală nevastă-mea? De ce ai procedat așa? Nu aveai alte femei? Prietene, vreau să înțeleg, pentru că eu trăiesc un iad. Ai făcut preacurvie cu soția mea. Eu voiam să fiu preot. Ai făcut preacurvie cu soția mea și cu mama copiilor mei. Cum puteți să veniți la biserică? Eu am câștigat copiii prin proces și am venit să îmi văd copiii. Tu te-ai băgat pentru că mi-ați răpit copiii”, i-a spus Mihai Făgădaru iubitului actriței.