O actriță celebră a murit. A jucat în Scripcarul de pe acoperiș. Foto

Actrița Joanna Merlin a murit la vârsta de 92 de ani. Joanna Merlin a fost angajată ca membră a facultății din 1998. A fost responsabilă de predarea cursului „Gesturi” creat de Michael Cehov. Asociația Michael Cehov a anunțat că Joanna Merlin a murit duminică în Los Angeles. Dar cauza decesului nu a fost făcută publică.

O actriță celebră a murit. Este cunoscută din musicalul Fiddler On The Roof

Suntem întristați să împărtășim vestea despre moartea iubitei noastre Joanna Merlin. Joanna a fost membră a facultății de actorie licențiată din 1998, unde a predat lucrarea Gesturi psihologice a lui Michael Cehov, precum și cursuri de carieră și cameră pentru generații de actori noștri. Joanna a fost actriță, maestru profesor Cehov și fost director de casting pentru Harold Prince, Stephen Sondheim, Bernardo Bertolucci și James Ivory, se arată în comunicat.

Ea a distribuit producțiile originale de Broadway ale Sondheim’s Company, Follies, A Little Night Music, Pacific Overtures, Sweeney Todd și Merrily We Roll Along, precum și Evita, Candide și On the Twentieth Century. Ca actor, creditele ei pe Broadway au inclus Becket alături de Laurence Olivier și Fiddler on the Roof, în care a creat rolul lui Tzeitel, fiica cea mare.

Sursa foto: Facebook

Joanna Merlin a jucat în drama religioasă „Cele zece porunci”

Joanna Merlin s-a născut Joann Ratner pe 15 iulie 1931, la Chicago. Ea și-a schimbat numele la începutul carierei sale în showbiz. Cariera sa a început în timp ce studia cu Michael Cehov în anii 1950, potrivit site-ului Asociației Cehov. Ea a fost ultima studentă rămasă în viață a legendarului profesor de actorie.

Primul ei rol a fost în drama religioasă „Cele zece porunci” din 1956. Ea a mai apărut în câteva roluri de film și televiziune înainte de a juca rolul Tzeitzel în piesa de pe Broadway „Fiddler on the Roof” (Scripcarul de pe acoperiș) în 1964.

După „Fiddler”, Merlin a parcurs o carieră în domeniul divertismentului. Asta a implicat atât roluri în filme, televiziune și pe scenă, cât și muncă de casting pentru multe dintre musicalurile regretatului Sondheim.

Ea a apărut în special în filme precum „All That Jazz” din 1979, „Fame” din 1980 și „Mystic Pizza” din 1988, filmul Juliei Roberts, printre altele, la sfârșitul secolului al XX-lea. Ea a lucrat în același timp și pe Broadway, jucând roluri originale în „Shelter”, „The Survivor” și „Solomon’s Child”.