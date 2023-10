Doliu în showbiz. A murit celebra Suzanne Somers

Actrița Suzanne Somers, din serialul de televiziune „Three’s Company” a murit la 76 de ani, în casa ei din Palm Springs, California.Purtătorul ei de cuvânt a declarat că familia acesteia i-a fost alături în cele mai grele momente. Soțul și fiul ei le-au mulțumit fanilor pentru tot sprijinul oferit.

„Suzanne a fost înconjurată de soțul ei iubitor, Alan, de fiul ei, Bruce, și de familia ei”, se arată în declarație. „Familia ei s-a adunat pentru a sărbători cea de-a 77-a aniversare a ei pe 16 octombrie. În schimb, ei vor sărbători viața ei extraordinară și doresc să le mulțumească milioanelor de fani și urmăritori care au iubit-o”.

Suzanne Somers, despre lupta cu boala

Actrița a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2000 și a anunțat la sfârșitul lunii iulie că boala a revenit. La momentul respectiv, ea a declarat că încearcă să se lupte cu această boală în continuare.

„Am avut cancer la sân în urmă cu două decenii și, din când în când, reapare și continui să mă lupt cu el”, arăta ea într-o postare pe Instagram la 31 iulie: „Nu este un teritoriu nou pentru mine. Știu cum să-mi pun echipamentul de luptă și sunt o luptătoare”.

Vedeta nu se bucura de un succes formidabil doar datorită filmului și televiziunii. Somers era cunoscută și pentru că a scris numeroase cărți, axate în principal pe sănătate și nutriție. Ea a lansat și produse de fitness precum Thighmaster, potrivit Mediafax.

Debutul său în televiziune

Debutul a avut loc la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970, cu roluri mici în seriale de televiziune. Ea a jucat în „The Love Boat” și „One Day at a Time”. A interpretat-o și pe Chrissy Snow în „Three’s Company” în 1977.

Somers, care s-a născut la 16 octombrie 1946, a jucat în acest serial timp de cinci din cele opt sezoane. Ea a fost concediată din pricina unei dispute legate de salariu. După ce a luat o pauză de la actorie, aceasta a revenit în serialul „Step by Step”. Ulterior, a fost coprezentatoare la Candid Camera, a avut propriul talk-show, The Suzanne Show. Vedeta a participat și la Dancing with the Stars.