Neadevărurile, teoriile conspirației și alte informații false se răspândesc on-line, peste cazul lui George Floyd, un bărbat afro-american care a fost ucis săptămâna trecută în custodia poliției din Minneapolis. Dezinformarea a crescut în timp ce protestele au dominat conversațiile, depășind cu mult volumul de postări online și mențiuni ale mass-media despre protestele de anul trecut în Hong Kong sau mișcarea Vestele Galbene din Franța, potrivit companiei Zignal Labs, susține cotidianul New York Times.

În vârful înregistrat vineri, domnul Floyd și protestele din jurul morții sale au fost menționate de 8,8 milioane de ori, a spus Zignal Labs, care a analizat emisiunile de televiziune și social media la nivel mondial. În schimb, știrile despre protestele de la Hong Kong au ajuns la 1,5 milioane de mențiuni pe zi, iar mișcarea Vestelor Galbene la 941.000. „Combinația dintre evenimente în evoluție, atenție susținută și, mai ales, rupturile sociale profunde existente crează în acest moment o furtună perfectă pentru dezinformare”, a declarat Graham Brookie, directorul Laboratorului Digital de Cercetare Legală al Atlantic Council.

„Toate acestea sunt toxice și fac ca provocările și diviziunile sociale reale să fie mai greu de rezolvat.” Coliziunea tensiunilor rasiale și polarizarea politică în timpul pandemiei coronavirusului au înlocuit dezinformarea, au spus cercetătorii. Însuși președintele Trump a alimentat cu informații. Zilele trecute, a postat pe Twitter că Antifa este o „organizație teroristă” și a îndemnat publicul să se prezinte la o contramanifestație „MAGA Night” la Casa Albă. Alături de asta, oamenii se confruntă cu niveluri ridicate de teamă, incertitudine și furie, a declarat Claire Wardle, director executiv al First Draft, o organizație care luptă împotriva dezinformării online. Aceasta a creat „cel mai rău context posibil pentru un mediu informațional sănătos”, a spus ea. Twitter și Facebook nu au avut imediat un comentariu afirmațiilor de mai sus.

Iată trei categorii semnificative de falsuri care au apărut pe platformele de socializare despre moartea lui George Floyd și proteste.

Moartea „falsă” a lui George Floyd

Zvonul nefondat potrivit căruia domnul Floyd este în viață este emblematic pentru relatările false conform cărora aceasta a fost pusă înscenată. Acest lucru a devenit un refren din ce în ce mai obișnuit de-a lungul anilor, teoreticienii conspirației spunând, printre alte exemple, că debarcarea de lună din 1969 și masacrul din 2012 dela Școala elementară Sandy Hook au fost falsuri. Vineri, canalul conspiraționist YouTube, JonXArmy, a publicat un videoclip de 22 de minute în care a afirmat în mod fals că moartea domnului Floyd a fost falsificată. Videoclipul a fost distribuit de aproape 100 de ori pe Facebook, în mare parte în grupuri conduse de QAnon, ajungând la 1,3 milioane de persoane, potrivit datelor CrowdTangle, un instrument care analizează interacțiunile pe rețelele de socializare.

Jon Miller, care conduce canalul JonXArmy, nu a răspuns imediat la cererile de comentarii. YouTube a spus pe site-ul său că a eliminat videoclipul, citând politica sa privind discursul urii. Pe Twitter, postările care afirmă că „George Floyd nu este mort” au fost, de asemenea, răspândite de sute de ori în săptămâna trecută, potrivit Dataminr, un serviciu de monitorizare social media. În alte mii de postări de pe Facebook și Twitter, oamenii au afirmat în mod fals că Derek Chauvin, ofițerul de poliție din Minnesota, care a fost acuzat de omor de gradul al treilea și omorul de gradul doi în moartea domnului Floyd, a fost un actor și că întregul incident a fost falsificat.

Conspirația George Soros

Ideea falsă că domnul Soros a finanțat protestele susținute pe rețelele de socializare în săptămâna trecută, arătă modul în care evenimentele noi pot reînvia vechile teorii ale conspirației, mai afirmă New York Times. Domnul Soros a fost de ani buni prezentat ca un răufăcător anti-conservator de către o rețea de activiști și personalități politice din dreapta și a devenit un boogeyman (sperietoare) convenabilă pentru toate tipurile de „boli”. Pe Twitter, domnul Soros a fost menționat în 34.000 de tweet-uri în legătură cu moartea domnului Floyd în săptămâna trecută, potrivit Dataminr. Peste 90 de videoclipuri în cinci limbi care menționează conspirații Soros au fost, de asemenea, postate pe YouTube în ultimele șapte zile, potrivit unei analize realizate de The New York Times.

Pe Facebook, 72.000 de postări l-au menționat pe domnul Soros în săptămâna trecută, în creștere de la 12.600 săptămâna precedentă, potrivit analizei The Times. Dintre cele mai multe 10 postări despre domnul Soros pe rețeaua de socializare, nouă au prezentat conspirații false care îl legau de tulburări. Au fost răspândite de peste 110.000 de ori.

Două dintre primele postări de pe Facebook care împărtășesc conspirații Soros au fost de la comisarul agriculturii din Texas, Sid Miller, un susținător neprihănit al domnului Trump.„Nu am nicio îndoială în mintea mea că George Soros finanțează aceste așa-numite proteste„ spontane ”, a scris domnul Miller într-una dintre postări. „Soros este un rău pur și ia naștere în distrugerea țării noastre!”. Domnul Miller nu a răspuns imediat la o cerere de comentariu.

Farshad Shadloo, un purtător de cuvânt al YouTube, a spus că videoclipurile despre conspirația Soros nu încalcă liniile directoare ale companiei, dar că site-ul nu le recomandă.

O purtătoare de cuvânt a domnului Soros a spus: „Regretăm răspândirea ideii false că oamenii care ies pe stradă pentru a-și exprima nemulțumirile sunt plătiți de George Soros sau de altcineva.”

Dezinformare Antifa

Teoria nesusținută conform căreia activiștii Antifa sunt responsabili de revolte și jafuri a fost cea mai mare operațiune de dezinformare urmărită de Zignal Labs, care a analizat aceste categorii de falsuri. Dintre 873.000 de dezinformări legate de proteste, 575.800 au fost mențiuni legate de Antifa, a spus Zignal Labs. Narațiunea Antifa a obținut vizibilitate, deoarece „rețelele de lungă durată ale influențatorilor de socializare hiperpartizani lucrează acum împreună, ca o mașină bine unsă”, a spus Erin Gallagher, cercetător în social media. Asta a început atunci când domnul Trump a spus duminică că „ANTIFA a condus la anarhie” și „anarhiștii de stânga radicală” au fost de vină pentru tulburări, fără a oferi anumite precizări. Apoi a numit Antifa „o organizație teroristă”.

Dan Bongino, un comentator politic conservator, care a candidat fără succes pentru un post în Congres de mai multe ori, a preluat apoi apelul. În cadrul emisiunii de televiziune „Fox and Friends”, luni, domnul Bongino a spus că activiștii Antifa sunt responsabili pentru un atac „sofisticat” la Casa Albă și îl numesc „insurecție”. Nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii.

Aceste afirmații s-au răspândit curând în mediile de socializare. Peste 6.000 de postări de pe Facebook care leagă mișcarea Antifa la proteste au apărut în ultimele șapte zile, adunând peste 1,3 milioane de like-uri și share-uri, potrivit analizei The Times. Și pe Twitter, un „manual” fals care specifica „ordinele de revolte” care a fost emis de către democrați care îndruma activiștii antifa pentru a stârni problemele a circulat în mod proeminent.

Adaptare după New York Times