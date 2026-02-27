Nunta lui Figaro, Samson și Dalila, Callas – Oana Pellea, Lacul Lebedelor și D’ale Carnavalului, o săptămână între clasic, mit și teatralitate la Opera Națională București

Săptămâna 11–15 martie aduce pe scena Operei Naționale București un repertoriu extrem de variat, în care comedia rafinată, mitul biblic, teatrul contemporan, baletul clasic și opera românească se succed într-o dinamică de tonuri, forme și energii. De la Mozart la Saint-Saëns, de la Ceaikovski la Caragiale, fiecare titlu propus în această săptămână este o invitație la descoperirea unor lumi artistice diferite, unite de pasiunea pentru spectacolul total.

Miercuri, 11 martie, ora 18:30, vă propunem „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, o operă în care dinamica socială, jocurile de putere și labirinturile sentimentale sunt puse în scenă cu umor și subtilitate. Figaro, Susanna, Contesa și Contele sunt personajele unui carusel de intrigi și răsturnări de situație, toate susținute de o muzică vie, spirituală și profund umană. Mozart creează aici nu doar o operă comică, ci un comentariu elegant asupra relațiilor dintre clase, genuri și generații.

Joi, 12 martie, ora 18:30, vă așteptăm la „Samson și Dalila” de Camille Saint-Saëns, o dramă lirică de inspirație biblică, în care forța fizică se confruntă cu seducția, iar destinul eroic este modelat de pasiune. În centrul operei se află doi protagoniști puternici, Samson, luptătorul chemat să-și elibereze poporul, și Dalila, femeia enigmatică al cărei farmec devine fatal. Muzica lui Saint-Saëns este exotică și densă emoțional, cu momente corale grandioase și arii de o intensitate magnetică. Un spectacol despre slăbiciunea puterii și puterea ispitei.

Vineri, 13 martie, ora 19:30, propunem un moment special, „Callas – Oana Pellea”, o piesă de Terrence McNally, în care marea actriță dă viață uneia dintre cele mai fascinante figuri ale istoriei operei, Maria Callas. Spectacolul este o incursiune intimă în culisele artei, în trăirile, orgoliile și suferințele unei artiste aflate în amurgul carierei. Un monolog tulburător despre vocație, sacrificiu și nevoia de absolut. Teatrul și opera se întâlnesc într-un act de confesiune scenică rar întâlnit în repertoriul unei scene lirice.

Sâmbătă, 14 martie, ora 18:30, revine în program „Lacul Lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski , baletul etern al iubirii blestemate, al metamorfozei și al speranței. Povestea prințesei-Odette, transformată în lebădă de un vrăjitor malefic, și a prințului Siegfried, prins între alegere și destin, este transpusă în pași de dans care transced cuvântul. Muzica lui Ceaikovski, de o frumusețe copleșitoare, se împletește cu o coregrafie clasică, plină de precizie și grație. Un poem vizual despre loialitate, sacrificiu și frumusețea tragică a idealului.

Duminică, 15 martie, ora 18:30, încheiem săptămâna cu opera comică „D’ale Carnavalului” de Dan Dediu, după piesa omonimă a lui I.L. Caragiale, o adaptare muzicală ingenioasă și contemporană a celebrei satire sociale românești. Libretul păstrează savoarea replicilor originale, dar este dublat de o partitură modernă, ironic-jucăușă și dinamică, în care limbajul muzical devine partener de nădejde al umorului caragialian. Un spectacol care oferă publicului o perspectivă nouă asupra unei capodopere teatrale autohtone.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Sponsori: Sâmburești, Aqua Carpatica, BCR, Rețele Electrice și PPC Renewables

Parteneri: Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Marelbo, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Cineplex, Imperia Club, Nissa, Casa Espana, Sansha

Partener cultural de mobilitate: Suzuki

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust