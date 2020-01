Unul dintre cei mai influenţi oameni din industria filmului, fostul producător premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love” şi cunoscut pentru filme ca „The English Patient”, „Gangs of New York” şi „Pulp Fiction”, este acuzat de viol şi agresiune sexuală. Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a căzut în dizgraţie în urmă cu mai mult de 2 ani, iar de atunci a fost acuzat de peste 80 de femei de hărţuire şi agresiune sexuală, incidente care ar fi avut loc pe parcursul a două decenii. Dacă va fi găsit vinovat, mogulul de la Hollywood, riscă pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

Apărarea sa a încercat, fără succes, mutarea procesului care a început pe 6 ianuarie în Los Angeles, fără succes însă. În timpul audierilor, noi detalii au ieșit la iveală. Numele unui fost președinte american și al familiei sale fiind implicate. Harvey Weinstein s-a folosit de strânsa prietenie cu Bill și Hillary Clinton pentru a-și intimida victimele pentru a face ceea ce ce cerea, a arătat instanța, miercuri. Una din victime, a relatat că fostul producător l-a sunat pe pe fostul președinte, 73 de ani, iar din discuție reieșea că cei doi vorbeau zilnic.

Primul martor al cazului, Lance Maerov, fost regizor la The Weinstein Co, a declarat că Weinstein „nu a făcut niciun secret despre faptul că a fost conectat la oameni foarte puternici. El mi-a spus despre asta”, în special la familia Clinton. Martorul a relatat și discuții dintre Weinstein și Clinton, de-a lungul timpului.

Prezentând instanței imagini cu Weinstein cu Clinton și pe covoare roșii, procurorul adjunct al districtului Manhattan, Meghan Hast, a declarat, ieri: „La sfârșitul acestui proces, dovezile vor fi clare, că bărbatul așezat chiar acolo nu era doar un titan la Hollywood, ci un violator. El și-a folosit puterea și prestigiul în industria divertismentului pentru a asigura tăcerea [acuzatorilor. Deși sunt străini unul de altul, fiecare îți va descrie rușinea și umilința în urma întâlnirilor lor violente cu inculpatul”.

O serie de femei vor depune mărturie că Weinstein le intimida asigurându-se că știu „cât de aproape este de Bill Clinton”. Miercuri, Wesintein a ajun la Tribunal sprijinit de echipa sa de apărare, fără să mai folosească dispozitivul medical ca și zilele trecute. El a suferit o operație la spate și e încă în recuperare. Întrebat dacă crede că va avea un proces echitabil, producătorul a replicat: „Desigur. Am avocați buni”.

80 de femei l-au acuzat de viol și hărțuire

Din 2017, peste 80 de femei l-au acuzat pe Weinstein pentru conduită sexuală, alimentând mișcarea #MeToo în care femeile au ieșit în public cu acuzații împotriva bărbaților puternici în afaceri, divertisment și politică.

Judecătorul James Burke le-a spus potențialilor jurați săptămâna trecută că trebuie să decidă cazul lui Weinstein pe baza probelor și să nu facă din proces „un referendum pentru mișcarea #MeToo”.

Procurorii l-au descris pe Weinstein drept un „prădător sexual priceput” într-un proces care a devenit de referință pentru mișcarea #MeToo. Ei au spus că este un violator care a ajuns până acolo încât i-a spus unei victime c ă îi ”datorează” sex, a împins-o în apartamentul altei femei și a atacat-o. Deși procesul lui Weinstein numără zeci de acuzații, două cazuri sunt cele care țin totul în suspans: cel al actriței aspirante Jessica Mann și al fostului asistent de producție Mimi Haleyi. Ea a spus deja public că a fost forațtă de bărbat să îi facă sex oral, în casa sa din Manhattan, în 2006.

