Numele real al lui Jean Paler. Puțini știau asta despre celebrul actor

Jean Paler este unul dintre cei mai apreciați actori din țară, dar puțini români știu care este numele lui adevărat. El a explicat cum și-a ales numele de scenă și de ce s-a prezentat așa în toate spectacolele și emisiunile TV.

„Acum vreo 30 de ani, eu pe numele real de familie sunt Paler Ioan. Jucam într-o trupă de teatru, la acea vreme. Tavi Ursulescu zicea Ioan Paler alias Jean Paler. Și, într-o seară m-a prezentat în loc de numele real ca Jean Paler. Am căzut de acord atunci, cu colegii mei să îmi schimb numele de scenă din ion cu Jean.”, a declarat Jean Paler.

Jean Paler a declarat că se simte foarte fericit atunci când vede că publicul apreciază munca lui și că banii nu au contat pentru el niciodată. „Râsul oamenilor, aplauzele, dacă aș fi fost un om care ar fi alergat în viață după bani, nu cred că aș fi făcut nimic. Profesia mea, așa m-am născut, este scena, teatrul. Banii sunt pe treapta a 11-a.”, a mai spus marele actor.

Acesta a mai spus că nu vrea să fie uitat de public după ce moare și că speră ca fanii să vorbească doar lucuri bune despre el în continuare.

„Cu drag. Comparativ cu alte țări, de noi nu se vorbește decât trei zile, ziare, televiziuni și după gata”, a mai spus Jean Paler pentru Spynews.

Visul lui Jean Paler

O altă dorință a actorului este să joace în spectacole în America, dar nimeni nu îl mai cheamă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă de ani de zile.

„Să joci în străinătate, comparativ cu România, se câștigă puțin mai mult. Toată lumea mă întreba unde sunt de Revelion, unde plec, știau că plec în America, în Irlanda. În America, Bebe Mihu e deja acolo, din octombrie.

Dar eu nu mai fac străinătatea, pentru că el nu mă mai ia, din cauza problemelor mele cardiace. Îi e frică să nu mi se întâmple ceva în avion. Are dreptate. Nu vreau să risc. Se zboară cam 14-16 ore cu avionul, depinde unde ai escală în America, e cumplit. Trebuie să fii cu sănătatea perfectă. Am împlinit 70 de ani, pe 17 decembrie, dar mă simt ca la 68 de ani, am inima tânără. Fizic nu mă arăt, pe dinăuntru nu sunt prea bine, dar măcar sunt staționar, cu sănătatea!”, a spus actorul.