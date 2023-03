Numele lui Gigi Becali, folosit în escrocherii online. Reacția patronului FCSB: „Dacă vreau eu să fac ceva, dau bani și fac. Dar nu cer”

Un bărbat a postat un anunț pe rețelele de socializare în care se prezintă drept asociatul lui Gigi Becali. El le-a propus românilor o afacere profitabilă cu criptomonede și le-a promis că vor da o lovitură financiară, veniturile fiind de mii de euro.

Atunci când au auzit că latifundiarul din Pipera este implicat, mulți români nu au stat pe gânduri și au investit imediat, cu gândul la un viitor mai bun. Din păcate, totul este o escrocherie. Gigi Becali nu are nicio legătură cu această afacere și nici nu știe despre ce este vorba.

Bunătatea de care a dat dovadă Becali de-a lungul timpului l-a inspirat pe un bărbat. Toată lumea știe că latifundiarul din Pipera este un om cu suflet mare, dispus să ajute persoanele aflate la nevoie. Românul, care s-a prezentat drept Nicolae Remeș, a profitat de acest lucru și s-a folosit de imaginea lui Gigi Becali pentru a înșela oameni.

Cum a reacționat Gigi Becali atunci când a aflat că numele său este implicat într-o înșelătorie online

Latifundiarul din Pipera a fost căutat de jurnaliști și i s-a adus la cunoștință înșelătoria în care este băgat. Acesta a negat că este implicat în așa ceva, ba mai mult, el a precizat că nu are niciun cont pe rețelele de socializare. În plus, el niciodată nu a cerut bani oameni, ci mereu este cel care dă.

„Eu nu fac așa ceva. Nu am social media, nu am Facebook, nu am Instagram. Nu mă interesează aceste lucruri pe mine. Cine este înșelat, aia e, cine este deștept, nu e înșelat. Oamenii știu că eu nu cer bani. Niciodată. Nimănui. Și la Steaua, mereu, ai mai văzut alți investitori? Nu, am fost doar eu. Păi dacă vreau eu să fac ceva, dau bani și fac. Dar nu cer”, a declarat Gigi Becali pentru cancan.ro.

Latifundiarul spune că nu este prima dată când anumite persoane se folosesc de imaginea lui pentru a păcăli oamenii creduli. Totuși, Gigi Becali face un apel către autorități și le cere să pedepsească vinovatul.

„Odată m-a sunat cineva și mi-a zis ‘Domnule Gigi, am câștigat 300.000 de euro. Dați-mi banii’. Ce bani să-i dau? Mi-a zis că a dat vreo 2500 de euro să câștige la loto sau mai știu eu ce. I-am închis telefonul. Sunt înșelăciuni de acest gen, e treaba lor. Eu nu pot să controlez lumea asta și nici n-o să stau. Sunt organele statului care ar trebui să se ocupe, nu eu. Ăsta e mesajul meu: nu există ca eu să cer bani în viața mea. Ce fac, fac eu, tot ce pot, cum pot. Eu nu am alți asociați. Ce nu pot să fac, nu am nevoie. Spuneți-le oamenilor că nu am social media”, a mai spus Gigi Becali.