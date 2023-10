Cel mai melodios nume de fetiță. Are o semnificație aparte

În mod cert, alegerea numelui pentru copilul care urmează să pășească în această lume este o decizie importantă. De cele mai multe ori, părinții caută pe nume cu rezonanță pe care cei mici să le poarte. Un studiu recent a scos la iveală care este de fapt, cel mai frumos nume de fetiță.

Cel mai frumos nume de fetiță

Se spune că numele poate influența într-o mare măsură parcursul vieții pe care copilul îl va avea. Din acest motiv, numeroși părinți se preocupă să aleagă un nume a cărui însemnătate să trimită la lumină, belșug, prosperitate în viața celui mic. Multe alte familii aleg să își numească viitorul copil abia după ce acesta vine pe lume, fără să facă o listă a numelor preferate în prealabil. În astfel de cazuri, părinții își doresc să se lase inspirați de chipul nou născutului în ceea ce privește alegerea numelui.

Un studiu recent a reliefat care ar fi de fapt, cel mai frumos și melodios nume de fetiță. Acesta are originea în limba greacă și s-ar traduce prin sintagma „cea care are înțelepciune”. Sofia este numele care are o astfel de însemnătate. De altfel, acesta este ales deja pentru milioane de fetițe din România.

Potrivit Institutului Național de Statistică, Sofia a fost printre cele mai comune nume alese de români între 2020 și 2021.

Un portal web pentru copii a realizat un studiu amplu în acest sens. Majoritatea părinților care au fost cuprinși în analiza respectivă au mărturisit că au ales numele Sofia pentru propria fiică, datorită faptului că este unul fermecător.

În cazul băieților, în intervalul respectiv, Matteo a fost printre cele mai comune nume.

Alte nume de fetiță alese pentru rezonanța lor sunt: Anastasia (athanasios – înviere) sau Elisabeta, nume cu rădăcini în limba ebraică. Elizabeth înseamnă „Dumnezeu este lumina mea”. De asemenea, acesta se numără printre prenumele favorite ale părinților.

Unul dintre cele mai comune nume de fetiță din ultimii ani este Eva. Acesta este deseori ales de părinți pentru a avea o influență asupra personalității copilului. Eva înseamnă în limba ebraică „viață”.

Rose, Zoe sau Chloe sunt de asemenea favorite de părinții din întreaga lume.