Numărul pensionarilor a scăzut în luna august. Cât este pensia medie de care beneficiază aceștia

Conform CNPP, în luna august 2022 erau înregistrați în România un număr de 4.794.524 de pensionari, comparativ cu 4.794.670 în luna iulie.

Pensia medie de care aceștia beneficiază lunar a crescut doar cu un leu, fiind acum de 1.734 lei.

Din numărul total al pensionarilor, 710.848 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie de care au beneficiat a fost de 508 lei.

De asemenea, dintre aceștia, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era în luna august de 3.823.507 persoane, dintre care 2.202.520 femei, în timp ce pensia medie se situa la 1.931 de lei.

Totuși, un număr mic de persoane au ieșit la pensie anticipat. Astfel, în luna august un număr de 8.852 persoane au ieșit la pensie anticipat, aceasta fiind în medie de 2.473 lei.

La pensie anticipată parţială au ieșit un număr de 92.669 de persoane, aceasta fiind în medie de 1.790 de lei.

De asemenea, pe bază de invaliditate, au ieșit la pensie un număr de 400.932 persoane. Aceasta a fost în august în medie de 790 lei. Dintre aceștia, 44.471 persoane au fost încadrate în gradul I de invaliditate, luând o pensie medie de 677 lei.

În aceeaşi lună, pensia de urmaş s-a acordat unui număr de 468.405 persoane, cu 908 lei pensia medie, în timp ce ajutor social au primit 159 pensionari, cu 418 de lei în medie, informează Agerpres.

Se caută soluții pentru ca pensiile să fie mărite

Ministrul muncii Marius Budăi a recunoscut că pensiile la noi în țară cresc prea puțin. Dar, de când a preluat mandatul, ministrul PSD tot promite, în fiecare emisiune la care participă și în fiecare declarație publică pe care o face, că se caută soluții pentru ca pensiile să fie mărite cu un procent mai mare de 5,1%, cât a fost rata inflației anul trecut, adică mult sub 15%, cât a fost anul acesta.

„Eu am spus-o foarte clar în ședințele coaliției, o majorare cu doar 5%, plus majorarea de la început de an, cea de 10%, nu sunt suficiente. O spun cu mâhnire, dar decizia pe care o vom lua va veni în sprijinul seniorilor, doar pentru a menține puterea de cumpărare. Nu putem vorbi nicidecum, în aceste momente, de creșterea puterii de cumpărare”, a fost una dintre nenumăratele declarații pe subiect ale lui Budăi.