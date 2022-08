Ministrul Muncii recunoaște: pensiile cresc prea puțin. Deocamdată, „se caută soluții”

Ministrul Muncii a anunțat că se caută soluții pentru ca pensiile să fie mărite cu un procent mai mare de 5,1%, cât a fost rata inflației anul trecut. Aceasta a ajuns la 15%, astfel că o majorare de doar 5,1% ar fi insuficientă pentru pensionarii cu venituri mici.

Se caută soluții

Marius Budăi spune că este nevoie de o mărire mai consistentă a pensiilor, pentru ca oamenii să poată face față scumpirilor din ultima perioadă. „ Potrivit legii, ar trebui să majorăm pensiile cu rata inflației din 2021. Nu o să procedăm însă așa. Mai avem câteva calcule de făcut și, în momentul în care vom ajunge la o soluție, cu siguranță liderii coaliției o vor anunța.

Eu am spus-o foarte clar în ședințele coaliției, o majorare cu doar 5%, plus majorarea de la început de an, cea de 10%, nu sunt suficiente. O spun cu mâhnire, dar decizia pe care o vom lua va veni în sprijinul seniorilor, doar pentru a menține puterea de cumpărare. Nu putem vorbi nicidecum, în aceste momente, de creșterea puterii de cumpărare”, a spus Marius Budăi, la Realitatea Plus.

Scutire de impozit

În coaliție urmează să se reia și discuțiile privind creșterea plafonului de la care pensiile sunt impozitate. Concret, cine are acum pensia sub 3.000 de lei ar putea să nu mai plătească impozitul de 10%. O astfel de decizie le-ar aduce oamenilor 100 de lei în plus la pensie.

Dacă măsura va fi adoptată, cel mai probabil, se va aplica de la 1 ianuarie 2023. În acest moment, doar pensionarii care au venituri sub 2.000 de lei lunar nu plătesc impozit.

4,3 milioane de români au pensii lunare sub 3.000 de lei. În același timp, 3,3 milioane de români au venituri sub 2.000 de lei. În România sunt 4.794.670 de pensionari, iar pensia medie lunară este de 1.733 de lei, conform datelor oferite Casa Naţională de Pensii Publice pentru luna iulie 2022.