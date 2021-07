Anul pandemiei vine la pachet și cu o creștere uluitoare a numărului de refugiați. În timp ce majoritatea statelor și-au închis granițele ca măsură preventivă pentru stoparea răspândirii coronavirusului, sărăcia și conflictele din zonele de război au condus la creșterea numărului de refugiați și a solicitanților de azil. În anul 2020 s-au raportat cu 4 milioane mai multe cazuri de acest fel față de anul 2019.

Premieră după 1991. Numărul refugiaților, cu 63,8% mai mare în România

În anul 2020, în România a fost înregistrată o ascensiune uluitoare a numărului de refugiați și a solicitanților de azil. Anul 2020 a marcat o premieră după 1991 din acest punct de vedere. Autoritățile au raportat cu 63,8% mai mulți refugiați față de anul precedent.

De la începutul anului curent până pe 13 iunie, 20% dintre migranți au intrat ilegal pe teritoriul țării noastre. Autoritățile de frontieră ale României au raportat 34.777 cazuri de migrație ilegală, dintre care în 8.226 dintre situații, persoanele au fost reținute la graniță. Pentru 26.500 persoane au fost impuse măsurile de prevenire a intrării legale pe teritoriul României.

10% dintre migranții luați prin surprindere de autorități solicită azil. UNHCR, Agenţia ONU pentru Refugiaţi, arată că în România au fost depuse 6.158 de cereri de azil, în anul 2020.

La ce pericole este expusă România

Procedurile legale pentru a primi azil în România sunt mult mai simple decât în alte state ale Uniunii Europene, motiv pentru care refugiații preferă să se deplaseze aici. Presiunea care se exercită însă, la frontiera Serbiei, de către migranți aduce în atenție mai multe riscuri în ceea ce privește securitatea, care derivă din amplificarea activităţilor de criminalitate organizată asociată migraţiei ilegale şi posibilitatea de accesare a teritoriului naţional de către persoane în conexiune cu grupări extremiste / jihadiste / teroriste.

„În calitate de membru UE și aflat la granița zonei Schengen, România are datoria de a fi un furnizor de securitate pentru spațiul comunitar si statele învecinate. Dar şi importator de cetăţeni cu antecedente, cu cazier, cu probleme penale.

Cu alte cuvinte, importăm criminalitate mai mult ca niciodată. Anul trecut, pe un câmp în Arad au fost găsiţi doi afgani morţi, al treilea ajungând înjunghiat la Spital, în Bucureşti.

Au fost şi 3 tentative de omor între vietnamezi. În Tulcea, 3 câini au fost furaţi, ucişi şi mâncaţi de vietnamezi. La câteva luni distanţă, la Timişoara, o crimă între afgani a fost surprinsă de camerele de supraveghere. În Ploieşti, mai mulţi nigerieni s-au luat la bătaie la o fermă, alţii chiar în clădirea Tribunalului.

Ei vin acum din Serbia majoritatea şi Timişoara este practic oraşul care preia acest număr mare. Şi dacă ne gândim bine, tot spre Serbia au plecat o mulţime de români, au trecut Dunărea înot, au murit o mulţime, au fost împuşcaţi, au fost returnaţi, deci sunt lucruri de care trebuie să ne aducem aminte.

Deci am plecat şi noi, am fost primiţi pe alte meleaguri, ni s-au oferit nişte condiţii, ne-am dezvoltat, am rămas. Ne-a venit şi nouă rândul, sunt oameni mai amărâţi decât noi”, notează Antena3.