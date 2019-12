Ministerul Sănătății a anunțat, marți, începerea procesului de repartiţie a candidaţilor admişi la sesiunea din 8 decembrie a concursului de intrare în Rezidenţiat. „Este prima oară, după 30 de ani, în care au fost asigurate locurile pentru toţi cei care au obţinut punctajul de trecere. Am suplimentat locuri pentru mai multe specialităţi, în special cele deficitare, ca de exemplu pediatrie, medicină de urgenţă, ATI, medicină de familie, epidemiologie etc. Practic am început implementarea primelor măsuri pentru a ţine tinerii rezidenţi în ţară”, a declarat ministrul Sănătăţii, Victor Costache.

Din echipa ministrului s-a remarcat Andrei Baciu, care este una dintre persoanele venite încă de la început în echipa Ministrului Sănătății, Victor Costache. Până în momentul de față acesta a ocupat poziția de consilier onorific. Acesta este membru PNL filiala Sector 1 și în ultimii ani a ocupat diverse poziții de conducere a acestei filiale, fiind totodată Secretar General al Comisiei Naționale de Sănătate PNL. Una dintre principalele acțiuni în care acesta a fost angrenat încă de la venirea să în Ministerul Sănătății și prin care s-a făcut remarcat a fost pregătirea și organizarea examenului de rezidențiat. Că urmare a unor bâlbâieli politice din această toamna, examenul de rezidențiat a fost amânat cu câteva săptămâni ceea ce a generat ample nemulțumiri în rândul medicilor rezidenți. Ca urmare a acestei situații, timpul avut la dispoziție pentru organizarea rezidentiatului a fost foarte scurt. Mai mult, această sarcina a fost cu atât mai complexă cu cât în acest an au fost înregistrați atât un număr record de candidați cât și un număr record de tineri medici care au promovat examenul.

Mai exact, în această sesiune au depus dosarele pentru participare la concurs un număr de 8 876 tineri absolvenți ai universităților de medicină și farmacie (6283 medicină, 1740 medicină dentară, 853 farmacie).

Aceștia au candidat pe un număr de 4710 locuri și posturi pe cele 3 domenii de pregătire (3960 locuri și posturi la domeniul medicină, 398 medicină dentară și 256 farmacie și 96 locuri pentru ministerele cu rețea sanitară proprie – MApN, Ministerul Justiției și MAI). În plus, pentru această sesiune, Ministerul Sănătății a suplimentat cu 558 numărul posturilor și locurilor pe domeniul medicină, față de numărul de absolvenți.

Ministerul Sănătății a transmis că „toţi candidaţii care au obţinut minim 60% din punctajul maxim realizat pe fiecare domeniu, pe ţară, vor alege locurile/posturile în specialitate, precum şi centrele de pregătire”.

„Ca în fiecare an, repartiţia se face prin teleconferinţă. Pentru sesiunea 2019 – 2020, Ministerul Sănătăţii a alocat, suplimentar, 2.448 locuri, din care 936 pentru domeniul medicină, 1.052 pentru domeniul medicină dentară şi 460 pentru farmacie”, a anunţat Ministerul Sănătăţii.

Andrei Baciu s-a dovedit a avea rol important și în preluarea gestiunii de la fostul cabinet, cât și în gestionarea perioadei de trazitie. Ministerul Sănătății s-a confruntat zilnic cu situații urgențe, de multe ori critice, ce pot apărea în mod neprevăzut. În ultimele săptămâni ministerul a funcționat cu un echipaj restrâns ceea ce a făcut cu atât mai valoroase cunoștiințele, expertiză și experiență internațională a acestuia. Capacitățile și eforturile acestuia în gestionarea situațiilor critice au făcut diferența în aceste ultime săptămâni.

Un alt rol pe care Andrei Baciu l-a avut a fost în relația cu Organizația Mondială a Sănătății, unul dintre cei mai importanți parteneri ai Ministerului Sănătății. Acesta a fost implicat în definirea unor proiecte comune pentru combaterea tuberculozei și a cancerului, campanii de informare și vaccinare, asistență tehnică din partea Organizația Mondială a Sănătății pentru combaterea rezistenței la antimicrobiene.

