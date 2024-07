Social Salariile profesorilor vor fi majorate. Calculele făcute de Ministerul Educației







Republica Moldova. Sistemul de învățământ se confruntă cu un deficit de peste 7.000 de cadre didactice. În acest context, ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat că salariile profesorilor vor crește de la 1 ianuarie 2025. Ultima majorare a salariilor din învățământ a fost făcută la începutul anului 2024. Majorarea a fost de 15%, iar salariile au crescut de la 2.000 la 2.300 lei.

Dan Perciun a explicat că încă examinează veniturile bugetului de stat, iar în perioada octombrie-noiembrie va fi clar cu cât vor crește lefurile profesorilor. Oficialul a mai precizat că, anul acesta, nu va mai exista nicio majorare.

„Majorări în acest an nu vor fi. Urmează, de la 1 ianuarie 2025. Nimeni n-o să dea acum detalii cu privire la valoarea majorării. Suntem în plin proces de definitivare a planificării pentru următorii trei ani, suntem în discuții pe buget, ne clarificăm acum în privința resurselor care vor fi disponibile anul viitor. În perioada octombrie-noiembrie vom avea o claritate cu cât vor fi majorate salariile anul viitor”, a declarat ministrul Dan Perciun la RliveTv.

Salariile profesorilor, majorate în funcție de buget

Ministrul a evitat să spună o cifră aproximativă în ceea ce privește majorarea salariilor cadrelor didactice din 2025, însă a dat asigurări că lefurile vor crește.

„Aceste majorări, evident, vor exista. Ele există în fiecare an. Dar toată lumea are acum așteptări despre mărimea acestor majorări. Nu cred că a existat vreun an în istoria Republicii Moldova când n-au fost aceste majorări. Ele vor fi. Întrebarea este: cât vor constitui aceste majorări? Și vom putea spune asta mai clar în perioada octombrie-noiembrie când vom ști mult mai bine cum va arăta bugetul pentru anul 2025”, a mai declarat Dan Perciun.

În nenumărate rânduri, Dan Perciun a vorbit despre deficitul de cadre didactice, motivând că s-a ajuns la această situație din cauza rețelei școlare: „Când ne ambiționăm să oferim profesor de chimie, biologie, matematică, fizică, într-o școală cu șase elevi, asta generează un deficit.

Avem 7.000 de profesori care lipsesc în sistem, dacă ar lucra toată lumea doar pe o normă didactică și n-ar avea suprasarcini. Avem 1.000 de absolvenți la pedagogie și avem doar 250 care merg în școală în fiecare an. Asta se întâmplă din mai multe motive, iar salariul este un element. Dacă nu se îmbolnăvește nimeni și nu se pensionează nimeni, avem nevoie de 30 de ani, ca la ritmul actual de încadrare, să acoperim acest deficit”.