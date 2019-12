În Vrancea, Direcţia Silvică va vinde, în acest an, 1500 de pomi de Crăciun. Preţul lor variază între 25 şi 35 de lei, după cum relatează corespondentul RRA Gabriel Sava.

Peste trei săptămâni se pregătesc deja cadourile care urmează a fi puse sub pomul de Crăciun, care a devenit, de la an la an, o alegere tot mai dificilă între atâtea oferte, de la pomi naturali până la cei artificiali, anunță Radio România Actualități.

Pentru că cererea a scăzut, Direcția Silvică Vrancea a decis să aloce, anul acesta, o cotă de tăiere mult mai mică, respectiv de maxim 1.500 de pomi de Crăciun, care vor fi tăiați, în cazul în care vor exista solicitări, din culturile special înființate în acest sens, la două dintre Ocoalele Silvice de stat, respectiv cel de la Focșani și de la Soveja.

Prețurile sunt în funcție de înălțimea bradului sau a molidului ales și sunt cuprinse între 25 și 35 de lei.

