Abia săptămâna trecută, într-un interviu acordat în exclusivitate The Washington Times, președintele Trump s-a referit la minciunile rusești conținute de dosarul finanțat de Partidul Democrat și favorizat de FBI. „A fost o încercare de răsturnare a guvernului Statelor Unite ale Americii și președintelui ales în mod corespunzător. Și i-am prins”, a declarat Trump lansând un adevărat rechizitoriu la adresa FBI și a predecesorului său, fostul președinte Barack Obama.

Victoria finală a lui Donald Trump în dosarul Russiagate nu a fost o treabă ușoară. Abia la începutul lunii aprilie, președintele Comitetului Finanțelor Senatului, Chuck Grassley,un republican din Iowa, și președintele Comitetului pentru securitate internă și afaceri guvernamentale, Ron Johnson, un republican din Wisconsin, au reușit să convingă comunitatea de informații din SUA să declasifice o serie de documente.

Aceste documente au adăugat un capitol ciudat la povestea dosarului plăsmuit de Christopher Steele, FBI, staff-ul de campanie al candidatei Hillary Clinton și Comitetul Național Democrat. S-a dovedit că totul nu a fost decât un amestec de afirmații false de conspirație împotriva lui Trump și a aliaților săi.Unele dintre aceste acuzații erau derivate din dezinformarea făcută de Kremlin pentru a-l lovi pe candidatul Trump și apoi administrația sa.

De asemenea, există referiri la faptul că agențiile de informații au avertizat FBI la începutul anului 2017 că serviciul de informații al președintelui rus Vladimir Putin știa încă din 2016 că Steele întocmește dosarul. Agențiile au avertizat FBI că acuzațiile împotriva lui Trump provin din operațiunea rusească de dezinformare. Cu toate acestea, FBI a continuat să se bazeze pe dosarul lui Steele și chiar l-a folosit ca dovadă pentru a-i convinge pe judecători să aprobe acțiuni de urmărire.

„Aceste documente confirmă faptul că a existat o campanie directă de dezinformare rusă în 2016 și că au existat legături între informațiile rusești și o campanie prezidențială – campania Clinton, nu Trump ”, au afirmat Grassley și domnul Johnson într-o declarație. De altfel, informațiile din aceste documente par să confirme raportul Horowitz, care afirma că în iulie 2016 Rusia oferea în mod activ informații lui Steele.

„Raportul Horowitz a fost fantastic și nu uitați că el a fost numit de Obama. Dacă ați crezut vreodată că tipul care stătea pe acest scaun (Obama n.r.) nu știa ce are loc. Și acum vom vedea ce se întâmplă. Am dat informațiile procurorului general [William] Barr și am rămas în afară pentru că, din punct de vedere politic, este înțelept să rămâi în afară (acestei anchete)”, a declarat Donald Trump.

„Au fost prinși. Acum este o întrebare ce vor face în acest sens. Au fost prinși. [Investigatorul special] John Durham (procurorul de Connecticut) are o mare reputație. Încă nu am văzut nimic. Vom vedea ce se întâmplă. Dar au fost prinși. … Personal, cred că informațiile pe care le au acum, chiar dacă nu reușesc să obțină informații noi, pe care am înțeles că le primesc, sunt foarte grave. Este incredibil. Iar omul care stătea pe acest scaun știa totul”.

Dar nu numai Barack Obama e vinovat, spune Trump: „Și [fostul director FBI James B.] Comey este un polițist murdar și [fostul director adjunct al FBI Andrew] McCabe și întregul grup. Toți erau polițiști murdari. Acum vom vedea ce se va întâmpla. Avem deja informațiile. Sigur, ar putea să fie mai bine. Dar avem informații.

Acum trebuie să vedem ce se întâmplă. Ei ar trebui să facă ceea ce este corect. A fost o tentativă de răsturnare a guvernului Statelor Unite ale Americii și a președintelui ales în mod legal, iar noi i-am prins.”