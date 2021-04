Miliardarul Elon Musk , șeful SpaceX și Tesla , va apărea în Saturday Night Live , dar nu oricum, ci ca moderator în una dintre cele mai celebre emisiuni din America.

Elon Musk va găzdui Saturday Night Live, dar nu toată lumea este încântată. Unii critici spun că șeful Tesla și SpaceX a fost ales pentru rolul de gazdă, deoarece este foarte bogat. Lăsând să se înţeleagă că nu ar putea să modereze o astfel de emisiune de televiuiune.

Excentricul Elon Musk va găzdui emisiunea americană de comedie Saturday Night Live începând cu luna mai

legerea a fost criticată de unii care au spus că Musk nu are talent pentru showbiz și a fost pur și simplu ales din cauza averii sale. Miliardarului tehnologic, șeful producătorului auto Tesla și al companiei aerospațiale SpaceX, i se va alătura celebrul artist Miley Cyrus. A

Deadline.com a spus că „pare o alegere care vine din partea stângii politice pentru un spectacol de comedie care va fi orientat spre o anumită direcție. Mai mult, se spune că miliardarul a arătat o anumită abilitate în relațiile sale online cu fanii, dușmanii și alţii, așa că ar putea fi plin de surprize”.

Scriitoarea Jenelle Riley s-a declarat „dezamăgită” de alegerea sa în show, adăugând: „O gazdă ar trebui să aibă un alt talent distinct decât … să fie bogat?”

Elon Musk va apărea pe 8 mai și se alătură unui lung șir de vedete pentru a găzdui spectacolul în cea de a 46-a sa serie. Printre alții se numără Adele, Rege-Jean Page, de Bridgerton, și nominalizații la Oscar, Daniel Kaluuya și Carey Mulligan.

Şi Donald Trump a avut o tentativă în acest show

În 2015, Donald Trump, care era candidat la președinție la acea vreme, a jucat în emisiune, oferind un episod care a atras proteste din cauza retoricii sale de campanie.

Musk, în vârstă de 49 de ani, a apărut anterior în emisiuni TV precum The Simpsons, The Big Bang Theory, South Park și Rick And Morty.