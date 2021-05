13 mai

Nu există nicio legătură dintre tehnologia 5G și Covid-19. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 13 mai s-au născut Maria Tereza, Joe louis, Daphne du Maurier, Alphonse Daudet, Roger Zelazny, Ludovic Spiess, Ileana Popovici, Mircea Ciobanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Sergie Mărturisitorul şi Glicheria.

Nimic în „Kalendar”!

Am primit curierul din Bruxelles și corespondență de pe patru continente. Formează un tablou deloc placut, deloc reconfortant, deloc liniștit. Iată:

Departamentul de telecomunicații din India a publicat săptămâna aceasta o declarație care îi asigură pe cetățeni că nu există nicio legătură între tehnologia mobilă 5G și virusul Covid-19, precizând că încă nu s-au făcut testări 5G pe teritoriul țării. Anunțul a venit ca urmare a teoriilor conspiraționiste care au circulat pe rețelele sociale pe parcursul celui de-al doilea val extrem de violent de coronavirus. Una dintre rumorile răspândite pe platforme a fost că mortalitatea crescută a valului al doilea a fost generată de testarea turnurilor 5G.

Publicul este îndemnat să nu se lase influențat de dezinformare, deoarece nicăieri pe teritoriul Indiei nu a început testarea turnurilor 5G, se spune în anunțul guvernului indian.

Potrivit explicațiilor științifice, turnurile mobile emit frecvențe radio non-ionizante cu o putere redusă și sunt incapabile să prejudicieze celelulele vii. În plus, cetățenilor indieni care sunt preocupați de activitatea turnurilor 5G, li se recomandă un link spre portalul Tarang Sanchar pe care publicul poate solicita măsurarea și testarea undelor radio.

Cellular Operators ‘Association of India (COAI), o organizație industrială de prim plan, declară că a întâlnit numeroase exemple de mesaje inexacte pe platformele sociale, prin care se atribuie testărilor pentru spectrul 5G vina pentru noul val de îmbolnăviri din India. Precizăm că aceste rumori sunt deplasate și rugăm publicul să nu creadă în aceste informații absolut false, a declarat SP Kochhar, director general al COAI, săptămâna trecută.

Comisia Europeană a aprobat, săptămâna aceasta, un fond de 11 milioane de euro pentru 22 de proiecte din 18 state membre pentru consolidarea capacității UE în domeniul securității cibernetice, pentru a atenua amenințările și incidentele cibernetice.

Printre beneficiari figurează echipe de răspuns la incidentele de securitate cibernetică, operatori ai serviciilor esențiale în sectoare cum sunt sănătatea, energia, transporturile, între altele, dar și echipele de certificare și de testare în siguranța cibernetică, așa cum sunt definite în legea europeană.

Pentru a fi conforme cu exigențele stabilite de directiva referitoare la siguranța rețelelor, a sistemelor informatice și cu legea securității cibernetice, aceste proiecte vor primi, din toamnă, mijloacele și competențele necesare stabilite prin respectivele reglementări. Între altele , proiectele vor trebui să participe la activități care vizează ameliorarea cooperării în cadrul UE.

Centrul pentru securitate cibernetică al UE își începe, așadar activitatea, după doi ani de negocieri la Bruxelles. Proiectele au fost selecționate pe baza unui apel de propuneri lansat prin mecanismul Connecting Europe care va susține organismele de asigurare a siguranței cibernetice din 18 state europene. Centrul a fost deja finanțat de UE cu aproape 47,5 milioane de euro pentru proiecte.

Din cele 22 de proiecte selecționate, 12 vor susține operatorii de servicii esențiale, autoritățile competente și schimbul de analize și informații. Patru proiecte vizează schimbul de informații referitoare la diferite situații și tipul de răspuns coordonat ce trebuie dat la incidentele de siguranță cibernetică. Alte șase proiecte vor susține cooperarea și consolidarea capacităților de certificare în siguranța cibernetică.

Comisia amintește faptul că peste un miliard de euro din programul Europa digitală vor fi alocați în diverse domenii de interes ale noii strategii de siguranță cibernetică a UE.

Programul Europa Digitală a fost aprobat în decembrie 2020, iar obiectivul lui este să promoveze implementarea tehnologiilor celor mai avansate cum sunt inteligența artificială și mijloacele de siguranță cibernetică de ultima generație în scopul de a accelera transformarea digitală a societăților și economiilor europene.

Pe de altă parte, mecanismul Connecting Europe susține investițiile în rețelele europene de infrastructură digitală, de transport de energie, în scopul de a contribui la dubla tranziție ecologică și digitală.

Interesul UE pentru infracționalitatea online a crescut exponențial odată cu afacerea Colonial Pipeline Co. din SUA. Cred că ați fost informați de presă, sau așa ar fi trebuit, afacerea este veche de cinci zile. DarkSide, grupul infracționar de hackeri, se pare originar din Ucraina, sau Rusia, a încasat de la compania particulară, spun zvonurile, cinci milioane de dolari, prețul cerut pentru deblocarea sistemului informatic al celui mai mare distribuitor de carburant. Astăzi, Colonial Pipeline a restartat sistemul, după ciberatac. Dar incidentul opririi furnizării de combustibil a produs un preț nemaivăzut la pompa de benzină, 6.99 $ pe gallon și cozi la alimentare ca în România, pe vremea lui Ceaușescu. Cel puțin în Virginia, unde am rude. Companiile particulare sunt descoperite la acest capitol, al protecției informatice. Nu s-au gândit deloc la acest aspect, după cum nu s-au gândit să cumpere sisteme Patriot contra rachetelor chinezești, nord-coreene sau rusești. Este treaba statului ! Ei, nu este chiar așa și această lume rea își arată colții. Pandemia, în loc să crească cooperarea, solidaritatea, spiritul de ajutorare, umanitatea – a scos din oameni ce era mai rău și mai de condamnat. Frica și somnul rațiunii nasc monștrii.

Probabil că mereu a fost așa, dar nu aveam mijlocele de comunicare și informare moderne, nu se știa. În prezent există o suprasolicitare informațională, omul obișnuit este bombardat cu o cantitate uriașă de informații, care de care mai inutile. Există o singură informație care contează: Mâine este o altă zi!

HOROSCOP 13 mai 2021

BERBEC Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele, în special alimentare. Ceva se intamplă în anturajul tău. Trebuie neapărat să aflii despre ce este vorba: nuntă, botez, divorţ, emigrare?! O zi obişnuită in care rutina te cam plictiseşte. O veste mai pe seara, dar nimic interesant, pâna la urma. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Nimeni nu te obliga să le faci pe toate impecabil şi în timp record. Dar trebuie să te străduieşti mai mult, aşa, pentru imagine si posibilele laude pe care poti sa le primesti! Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Zodia Taurului, în care suntem te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Ziua de astăzi este în mod deosebit favorabilă familiei. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate relativ favorabil. O afacere de interes general te intereseaza dar şi te afectează destul de mult.

TAUR Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu şi faţă de anturaj, în general. Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. O zi bună în care nu te mai doare capul, nici la propriu, nici la figurat. Necazurile au trecut, de azi norocul îţi surâde din nou! Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun! O zi bună, după cum spuneam. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp. Trebuie sa-ţi adaptezi şi regimul alimentar şi totul va fi bine! Astăzi este o perioadă care te avantajează, mai ales în dragoste. Charisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care puteţi să profiţi, mai ales dacă eşti sau sunteţi implicaţi în politică sau afaceri. Astăzi nu sunt semne de câştiguri importante, aşa încât nu risca degeaba.

GEMENI Comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate. Pentru ca să nu zăpăceşti anturajul cu dinamismul tau şi să dai naştere la confuzii! Ordine şi disciplină! Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale sentimentale. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa. Astăzi poţi primi o informaţie despre un loc de muncă mai civilizat, intr-o atmosferă mult mai placută, cam cu acelaşi salariu. Evită, pe cât poţi, grijile şi enervarile, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o judecata clara şi echilibrul interior. O zi blânda fata de tine, pe care o meritai dupa nopţile cam nedormite din ultima vreme. Perioada îţi este favorabilă, mai ales pentru că, probabil, eşti în aşteptarea unui termen. Examene, interviuri, întâlniri, simpozioane. Nu accepta discuţii cu necunoscuţii. Atenţie la alergii şi la băuturile reci.

RAC O atitudine diplomatică de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt astăzi armonioase şi plăcute. In cursul dimineţii trebuie să clarifici o serie de probleme întârziate, pentru că in a doua parte a zilei ai o problema personala de rezolvat. Esti foarte aglomerat, ai mult de munca şi nici un spor. Ofera-ţi o prajitura sau o îngheţată şi dă telefon unei prietene, poate ieşiţi in oraş. Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre. Mai multa prudenta nu a stricat nimanui. Mari iubitori de natură sau de spaţii largi, o parte din nativi vor decide să plece la cumpărături. Probabil că preţurile vă vor descuraja, dar nu cred că o să renunţaţi.

LEU Conjunctura favorizează nativii care au profesiuni liberale, sau sunt cu munca la domiciliu. Ai dori să obţii „ceva” de la „cineva”! Fii calm şi prudent şi nu uita sa cumperi cafea si paine! O zi plină de satisfacţii pentru tine. Cei din jur recunosc că ai dreptate si iţi acceptă argumentele. O zi calmă şi fără prea mult efort. Te simţi excelent, puţin obosit, iar la serviciu lucrurile par că merg mai bine. Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, chiar dacă nu prea îţi convine, este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa poate o să eviţi decepţiile. Stai undeva unde este… bine! La proprie şi la figurat… Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi viitoare petreceri reuşite. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Partea proasta esta ca nu depinde numai de tine!

FECIOARĂ Astăzi eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot azi poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult. Eşti avantajat dacă cauţi să ieşi în evidenţă la locul tău de muncă. Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu! „Festina lente”, grăbeşte-te încet, sau graba strica treaba. Evită nerăbdarea şi graba, mă repet, dar am motive, mai ales între orele 18 şi 22. Te neliniştesc unele probleme de sănătate. Totul se rezolvă bine, din fericire. Nu fii naiv, nu da crezare tuturor bârfelor şi zvonurilor.

BALANŢĂ Astăzi ai un debit verbal prea mare. Fii clar şi concis şi dă atenţia respectivă detaliilor. Răbdarea poate să-ţi aducă realizări şi succese mai mari decât te aşteptai! Nu pleca la drum lung, stai acasă! O oportunitate de făcut bani, aşa că fă bine şi nu-i da cu piciorul. Stăpâneşte-ţi remarcile ironice şi criticile la persoană. Vremea în schimbare iţi dă nelinişti care nu sunt ale tale. Scutură-te de ele şi regăseşte-ţi optimismul şi buna dispoziţie! Astăzi zi de cumpărături, doar este luni. Ai descoperit nişte magazine ale producătorilor şi faci ceva economie evitând supermarketurile. De ce iti este frica de aceea nu scapi! Cu un Mercur bine aspectat, ar trebui ca astazi să ţi se pară o perioadă de vacanţă veselă. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a prudenţei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implici total. Este relativ greu, dar nu imposibil.

SCORPION Poţi face un serviciu unui apropiat, cuiva din anturaj, care îţi va deveni recunoscător. Investeşte în relaţiile umane, sociale, pentru că pot aduce apreciere. Să nu te aştepţi la altceva! Cheltuieşti ceva bani, nu prea mulţi, dar îţi acoperi o parte dintre facturi. De dimineaţă ai impresia că este o zi cam amestecată, dar trece repede, şi devine doar o amintire. După amiază asta o poţi petrece făcând ceva sport, în curte, dacă ai, ca să te relaxezi, scoţi toxinele şi poţi să mai dai jos din kilograme. O zi plăcută, până la urmă, în care totul pare… bine! Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou, eşti mai echilibrat sau aşa ţi se pare. Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi.

SĂGETĂTOR Astăzi poţi să eviţi unele momente dificile. Nu te repezi, nu întrerupe persoana cu care vorbeşti. Stai în defensivă şi nu te apuca să emiţi judecăţi de valoare. Nimeni nu are nevoie de ele! La serviciu este încă o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri. Aspectele benefice sunt in cumpană astazi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că ai astăzi o zi obositoare, dar placută! La serviciu, sau unde activezi, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles este mult mai indicat. O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care iţi vor fi de folos. Astăzi trebuie sa stai linistit si sa astepti ca ziua sa treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o mica decepţie sentimentală. In general ziua îţi este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi!

CAPRICORN Nu-ţi pierde timpul cu persoane care te plictisesc îngrozitor şi îţi devorează timpul. Sigur, dacă nu este şeful tău! “Ceaţa” pare a se risipi în jur şi vezi mai bine drumul tău de urmat. Lucrurile neterminate sunt specialitatea ta. Astăzi trebuie să faci o listă de cum o să rezolvi tu toate lucrurile lăsate aiurea, în coadă de peşte de-a lungul timpului. Eşti făcut din pulbere de stele. Azi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent – convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate alergătură prin parc, poate sală, poate sauna. Uneori ai nevoie de putina solitudine. Este o perioadă perfectă să te bucuri de „căldura” caminului, sau mai bine zis de aerul condiţionat. Evită imprumuturile de bani sau orice cheltuială importantă. Ultima parte a zilei îţi poate aduce surprize plăcute.

VĂRSĂTOR Ai o mare nevoie de aprobare şi de bunăvoinţa celor din jur. Poate unde eşti puţin nesigur şi nehotărât. Caută un sfat bun la seniorii care sunt dispuşi să te ajute! Nu pleca la drum lung! O zi mai obositoare decât de obicei. La serviciu poate si acasa ceva s-a încurcat şi lumea aşteaptă să rezolvi tu. Totuşi, o seara plăcută. Un coleg de la serviciu iţi solicită azi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe altă zi mai favorabilă! Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine uneori. Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără cheltuieli nejustificate. Perioada îţi este prielnică, în general; cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, astazi poți evita neplăcerile.

PEŞTI „Vai, ce mă bucur că m-ai sunat!” Configuraţia astrologica iţi indică o posibilă convorbire neaşteptată, dar care îţi este folositoare, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astazi coopereaza, dar atentie la confesiuni. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul. Atentie la un Leu sau Leoiaca din anturaj. Zodia Leului, un semn de foc, îţi este favorabilă în toate, mai puţin profesia unde se pot naşte divergenţe, concurenţă, chiar conflicte. Proiectele începute astăzi pot aduce rezultate bune!