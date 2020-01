În timp ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține că orașul nu este unul poluat, aplicațiile speciale de măsurare a nivelului de toxicitate a aerului se înroșesc tot timpul, fie ploaie, fie cer senin, fie trafic, fie orașul pustiu.

Aceste aplicații nu doar că au dovedit că nu mașinile sunt principalul poluator din oraș, deoarece nivelurile înalte de poluare se înregistrează și în zilele de vacanță, când traficul este aproape inexistent, ci și că mersul cu bicicleta sau alergatul în aer liber – sporturi care se presupune că aduc un plus sănătății – sunt, de fapt, cancerigene!

Iată ce a scris, la nervi, celebrul medic, apreciat de mai toți părinții din România:

„Scurt de tot:

NU VA PLIMBAȚI SEARA in București dacă nu este imperios necesar. Daca totusi ieșiți, nu alergați! Si utilizați, eventual, o mască facială. Vă puneți sănătatea in pericol dacă inhalați ACEST aer, așa cum este el acum, in vecinătatea spitalului nostru. Si nu e trafic intens la ora asta.

Mihai Craiu se simte furios!”

Specialistul a postat o captură cu aplicația care ii arăta un vivel uriaș de poluare în aerul de lângă spitalul de copii.

