Pe 21 martie 2019, Olivia Steer a acceptat să apară într-o emisiune difuzată live, din trustul prieten la care aceasta a și lucrat. Alături de ea a fost și pediatrul conf. dr. Mihai Craiu, proprietar al paginii de Facebook „Spitalul Virtual pentru Copii”, de unde foarte mulți părinți culeg informații utile despre afecțiunile copilăriei. Olivia, la acel moment, era în lumina reflectoarelor în urma unor declarații șocante, care lăsau de înțeles că medicina nu doar că nu ne salvează, dar ne distruge încă din copilărie.

„Am avut o clipa impresia că retrăiesc unele momente ale zilei de 21 martie 2019. Este ziua in care am avut oportunitatea sa prezint, celor nehotarâți in privința vaccinării, câteva argumente științifice, in deja faimoasa emisiune de la ProTV”, a scris dr. Craiu care a făcut și o dezvăluire tulburătoare. El a povestit care sunt convingerile soției lui Andi Moisescu despre bolile care omoară foarte mulți copii:

„Stateam pe aceeasi canapea, in asteptare, cu Olivia. Cand a venit vorba despre combaterea infectiilor prin vaccinare. Exact acesta a fost cuvantul folosit de catre doamna OS… „In nici un caz vaccinare… Imunitatea poate fi stimulata cu USTUROI si hrean”.

Nu a fost o afirmatie in direct, dar cele doua „surse naturale” de combatere a infecțiilor au aparut in numeroase postări publice ale domniei sale, anterior emisiunii menționate. Deci nu pot fi acuzat ca ii atribui o pretinsa afirmație despre rolul miraculos al usturoiului. Si mie imi place usturoiul. Dar in mâncare, nu pe post de tratament…”, a dezvăluit pediatrul.

Medicul a dat exemplu și cazul unui băiețel care a murit după ce părinții i-au acordat un astfel de tratament naturist: „A murit, in chinuri de neimaginat, un copil nevinovat de nici doi ani, pentru că părinții lui au refuzat sa mearga la medic și au tratat de capul lor DOUĂ SĂPTĂMÂNI si jumătate cu usturoi, sirop de arțar si extracte de echinacee. Cred ca este iresponsabil să recomanzi usturiul ca alternativa la un tratament prescris de medic. Din numeroasele mele postări cred că reiese clar faptul că NU sunt un fan al administrării iraționale de antibiotice. Stau mărturie zecile de postări din Spitalul Virtual pentru Copii, cu argumente științifice, care indeamnă la prudența in utilizarea acestora. Antibioticele trebuiesc administrate conform unor protocoale riguroase si nu in automedicatie sau la orice boala febrilă.

DAR – anticipez (cum am facut-o si acum un an la conferința regionala de Antibiotice) că viitorul va aduce, și in România, multe astfel de tragedii. Negarea violentă a rolului benefic al antibioticelor, în unele infecții pediatrice, și inlocuirea utilizării acestora cu tot felul de „opțiuni” naturiste vor genera tragedii relatate la jurnalele de știri.

MESAJ DE LUAT ACASĂ – pentru unele infecții pediatrice sunt absolut necesare antibioticele! Nu vă jucați de-a doctorul… Automedicația poate ucide”, a avertizat dr. Mihai Craiu.

Despre culisele emisiunii și ce l-a determinat să confrunte unul dintre cele mai puternice motoare de propagare a curentului anti-vaxxer din România, dr. Craiu a povestit într-un interviu acordat life.ro.

„Aș zice că am avut niște emoții legate de felul în care voi fi perceput de colegii mei, nu de oamenii simpli. Aceștia din urmă știu foarte bine să discearnă când cineva are o agendă secretă. Cu niște scenarii apocaliptice nu poți să-i păcălești pe toți, tot timpul.

M-am dus la acea emisiune cu un optimism temperat și cu bună știință. (n.r. emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV) Nu am spus nimic altceva decât ceea ce spun zi de zi și, de altfel, aceeasi proprie convingere am aplicat-o si propriului meu copil. Eu l-am vaccinat și nu cred că se întâmplă autism din această cauză.

Dar cred că este prima oară când un medic a venit la o emisiune și și-a asumat disconfortul unei anumite comunicări. Dincolo de ce s-a văzut la televizor, au fost multe lucruri pe care nu are rost să le detaliem acum. Cert este că un meseriaș în ale comunicării știe cum să câștige o bătălie în fața aparatului de luat vederi.

Dar eu nu am luat emisiunea ca pe un demers în care eu să o conving pe doamna Steer, ci ca pe o încercare de a răspunde oamenilor care aveau întrebări ori ezitări. Ei trebuie să știe două lucruri: 1. Experții știu ce vorbesc și trebuie întrebați. Curiozitățile legate de vaccin trebuie adresate unor oameni care au studiat o viață întreagă și fac meseria asta. 2. Dacă ai întrebări, este bine să le discuți cu cineva care îți poate aduce argumente, altfel vei ajunge să validezi întrebările cu niște site-uri care îți vor confirma că este o conspirație mondială și nu vei lua decizia bună pentru copilul tău.”, a declarat acesta.

