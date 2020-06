Sârbul Novak Djokovici (33 de ani) a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Liderul tenisului mondial i-a transmis jurnalistului Sasa Ozmo, căruia i-a spus că și soția sa a fost infectată. În schimb, copiii celor doi nu au probleme.

„Când am ajuns în Belgrad am fost să ne testăm! Rezultatul meu e pozitiv! La fel și al soției. Rezultatele copiilor sunt negative. Tot ce am făcut în ultima lună a fost din inimă și cu intenții sincere. Turneul nostru a vrut să unească lumea și să trimită un mesaj de solidaritate și compasiune în regiune”, a i-a spus Djokovici jurnalistului.

Djokovici a organizat în ultimele zile un turneu demonstrativ, cu spectatori, în Serbia și Croația, găzduit și de Belgrad, și de Zadar. Competiția s-a numit „Adria Tour” și până la Djokovici alți trei participanți s-au îmbolnăvit de coronavirus: Grigor Dimitrov, Borna Coric și Viktor Troicki. Turneul ar fi trebuit să mai continue și la Banja Luka, în Bosnia – Herzegovina, în perioada 3-4 iulie și să se încheie la Belgrad, la data de 5 iulie. În condițiile date, turneul a fost amânat.

Ieri, organizatorii anunțaseră că din 21 de teste efectuate jucătorilor și membrilor staff-urilor tehnice, trei au ieșit pozitive.

Australianul Nick Kyrgios (locul 40 în clasamentul mondial) a lansat critici dure îndreptate către Novak Djokovici, cel care a avut inițiativa competiției amicale. Cunoscut pentru că nu se ferește de cuvinte, sportivul de la Antipozi a afirmat.

„A fost o decizie idioată ca acest turneu să continue. Recuperare uşoară, băieţi, dar iată ce se întâmplâ când nu se respectă protocolul. Nu este o glumă.”

La Belgrad au participat jucătorii: Novak Djokovici, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Dusan Lajovici, Damir Dzumhur, Viktor Troicki, Filip Krajinovici și Nikola Milojevici.

La turneul găzduit de orașul croat Zadar au luat startul următorii jucători: Novak Djokovici, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Marin Cilici, Andrei Rublev, Borna Corici, Pedja Krstin și Danilo Petrovici.