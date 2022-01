Novak Djokovic, între generozitate și a deveni nemuritor

Vacciniști sau anti-vacciniști, politicieni, sportivi sau persoane publice importante s-au arătat sau dezamăgite, sau încântate de ceea ce s-a întâmplat în Australia cu tenismenul sârb.

În schimb, foarte puțini au aflat ce a făcut Novak Djokovic în ultimele 20 de luni de pandemie, ajutând spitale, medici, oameni care au suferit din pricina virusului. Nedorind să mă plasez în nici o tabără încerc să aduc public și ceea ce se știe mai puțin, fiind vorba de gesturi pe care lumea le consideră normale tocmai de aceea sunt puțin observate și neinteresante.

Numărul 1 ATP este considerat singurul sportiv al planetei care a făcut donații generoase în țări diferite de țara lui de origine, Serbia, de la începutul pandemiei.

De contribuțiile sale au beneficiat pe lângă Serbia, și Italia, Spania și chiar Australia.

Directorul general al autorității de sănătate din Bergamo îi mulțumea lui Djokovic în 2020 spunând că:”Nu ne așteptam să vedem în conturile noastre o donație din partea unei persoane atât de prestigioase”. Milionul de euro donat a fost folosit pentru cumpărarea de ventilatoare și alte echipamente medicale necesare în acea perioadă.

Pe lângă Italia, Djokovic a donat tot 1 milion de euro pentru spitalele din Spania prin fondul spaniolului Rafael Nadal și peste 1 milion de euro spitalelor din Serbia.

Înainte ca virusul să oprească întrecerile sportive, Novak Djokovic, în ianuarie 2020 când Australia era cotropită de incendii, a adunat într-un fond 500.000 de dolari, cu un extra de 65 dolari pentru fiecare as pe care îl reușea în turneele jucate de el, atunci, în Australia, înainte de Grand Slam-ul de la Melbourne. Bani care au fost donați zonelor afectate.

Donațiile declarate de Djokovic în 2020, pentru cei loviți de pandemie, se ridică la 7,5-8 milioane de dolari. La acestea se mai adaugă unele făcute în același scop dar la care nu au fost făcute publice sumele.

Portalul australian “The Australian” a dedicat un articol pentru gesturile generoase a lui Djokovic, menționând totodată donația de 1 milion de dolari făcută de acesta pentru un program de tenis pentru copiii în Australia cât și o sumă importantă acordată unui azil de copii din Melbourne.

În spiritul politizării excesive pentru tot ce mișcă sub soare, de la cultură la sport trecând prin economie, povestea lui Djokovic în Australia a devenit o mega știre. Pentru cei care cred că nevaccinații sunt, în esență, niște zombi și ar trebui tratați ca atare, ceea ce s-a întâmplat cu tenismanul sârb în Australia este pe deplin meritat. Pentru aceștia, Djokovic este un narcisist iritant al cărui exemplu va servi pentru oricine crede că regulile nu li se aplică și lor și care arată nesocotire față de impunerile medicale, pe care se bazează cu toții.

Pentru brigada de anti-vacciniști, Djokovic a devenit dintr-o dată modelul idealizat al viziunii lor asupra lumii – nu doar un geniu cu racheta, ci un posesor nevaccinat al unei minți capabile să vadă prin propaganda nesfârșită a “complexului medical-industrial global”. Este un om suficient de curajos să gândească singur și să ia atitudine, indiferent de costul personal.

Pentru foarte mulți, Djokovic reprezintă acum nu doar vitalitatea umană pe care virusul Covid-19 este capabil să o distrugă, ci și individul în luptă cu statele de pretutindeni – nu doar Australia – care au folosit criza pentru a-și spori și consolida controlul asupra oamenilor.Dintr-un jucător de tenis de excepție și așa cum am arătat la început, un om empatic și generos, Djokovic se află în pragul de a fi considerat un nemuritor – un destin pe care un Mare Șlem l-ar pecetlui.