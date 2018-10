Noutățile celei de-a XIII-a ediții a Festivalului SoNoRo

Festivalul SoNoRo lansează anul acesta un nou tip de abonament, ce cuprinde toate concertele din București. Prețul abonamentului este de 420 de lei (redus la 210 lei pentru elevi, studenți și pensionari) și include toate concertele ce vor avea loc în perioada 3 – 11 noiembrie 2018, precum și proiecția filmului „Rostropovich – L’archet indomptable”, din 12 noiembrie. De asemenea, o altă premieră pentru anul acesta este că și publicul din Cluj beneficiază de un abonament pentru toate concertele Festivalului SoNoRo din Cluj-Napoca. Prețul abonamentului este 120 de lei, redus la 60 de lei pentru elevi, studenți și pensionari.





După epuizarea primului tip de abonamente, ce a oferit accesul la concertul de deschidere de la Palatul Cotroceni, ne-am gândit la o modalitate prin care am putea oferi publicului din România accesul la cât mai multe concerte ale acestei ediții, la care vor participa muzicieni importanți din toată lumea. Pentru mine, în calitate de organizator, Festivalul SoNoRo reprezintă bucuria de a concerta cu muzicieni fantastici pe care i-am întâlnit pe scene importante ale lumii și este o încântare că pot să îi prezint publicului din țara mea! Prin urmare, am dorit să facilităm accesul la cât mai multe întâlniri cu acești muzicieni valoroși și, pe lângă concertele cu acces liber, pe care le includem în fiecare an în program, sau jamsessions surpriză, anul acesta am venit și cu această variantă accesibilă de abonament. Sperăm să vedem un public cât mai numeros la toate concertele! declară Răzvan Popovici, directorul executiv al Festivalului Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo.

Biletele și abonamentele pot fi achiziționate de pe site-ul Eventim (www.eventim.ro), din librăriile Humanitas și Cărturești, din magazinele Germanos, Orange, Vodafone și Domo.

Festivalul SoNoRo se va desfășura în perioada 2-20 noiembrie 2018, în București, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu. Recunoscut pentru concertele sale spectaculoase, în spații deosebite, dar și pentru faptul că a colaborat constant cu unii dintre cei mai apreciați artiști ai lumii, Festivalul SoNoRo propune pentru anul acesta o reîntâlnire cu pianiștii Louis Lortie și Marianna Shirinyan, una dintre cele mai creative și apreciate artiste din domeniul muzicii de cameră. Louis Lortie a concertat timp de mai mult de trei decenii în întreaga lume, fiind considerat unul dintre cei mai versatili pianiști din prezent. Concertează la Wigmore Hall din Londra, Filarmonica din Paris, Carnegie Hall sau Sala Simfonică din Chicago.

În premieră pe scena Festivalului SoNoRo, va concerta chitaristul Alberto Mesirca, absolvent „Summa cum laude” al Conservatorul din Castelfranco Veneto și câștigător al „Golden Guitar” în 2007 și 2009. În 2013, albumul său, „British Guitar Music”, înregistrat cu Paladino Music OG, a fost câștigătorul Chitarei de Aur pentru „Cel mai bun album al anului”.

Printre celelalte numele sonore, ce vor urca anul acesta pe scenele Festivalului SoNoRo, îi amintim pe violoniștii Marc Bouchkov, Alina Pogostkina, Pavel Vernikov sau Jonian Ilias Kadesha și pe violonceliștii Valentin Răduțiu și Kyril Zlotnikov.

Pavel Vernikov, născut în Odessa, s-a remarcat pe scene din întreaga lume și a fost invitat ca membru al juriului la Concursul George Enescu. Predă la prestigiosul Conservator Superior Național de Muzică din Lyon, la Universitatea din Viena și la Școala Înaltă de Muzică din Lausanne.

