Noul premier are o biografie model! Ce pată conține, totuși, CV-ul lui Marcel Ciolacu

Pe scurt, am făcut ceea ce am crezut că este mai bine pentru familia mea! Nu am făcut nimic de care să îmi fie rușine. Nu mi-am făcut de rușine părinții. Nu am furat. Nu am fugit de muncă, dimpotrivă! ! La fel și acum, voi continua să muncesc pentru români și să-mi asum toate lucrurile pe care le fac!”, a scris liderul PSD Ciolacu pe contul de Facebook, alături de un clip video care include declarațiile sale de joi de la Parlament. Marcel Ciolacu a transmis presei joi că îşi va prezenta viaţa în detaliu, „astfel încât să nu mai circule minciuni”.

„Ce vă pot spune foarte clar, nu am furat niciodată, nu am fost acuzat, nu am fost chemat niciodată la DNA, am avut plângeri şi am primit aceste clasări şi cred că o să mai primesc mult timp. Nu am făcut ceva de care să îmi fie ruşine mie, familiei sau părinţilor mei, niciodată. Nu am făcut nimic rău împotriva nimănui şi mi-am asumat toată viaţa tot ceea ce am făcut”, a explicat Marcel Ciolacu.

A fost ajutat de tatăl prosper

Referitor la studii, politicianul a precizat că şi-a luat diploma de licenţă la Bucureşti. A luat nota 9 la licenţă.”O să vă dau toate detaliile, în ceea ce priveşte când am dat examenul a ţinut de decizia mea şi a familiei mele. Am terminat liceul, mi-am luat Bacalaureatul, nu e niciun fel de problemă, am dat la Facultatea de drept şi nu am intrat. Pe vremea mea, m-am dus în armată, unde am făcut întâi la munci agricole vreo două-trei luni (..) A venit Revoluţia, m-am căsătorit, au venit altele priorităţile. În acel moment, tatăl meu a fost un om care a câştigat suficienţi bani, pentru că a fost pilot militar, dar a ieşit la pensie. Noi suntem toţi 3 fraţi, între timp fraţii mei se căsătoriseră înainte, apăruseră nepoţii. Nu am cerut niciodată bani de la părinţii mei şi am mers către zona privată”, a mai spus premierul.

Ciolacu s-a referit, de asemenea, și la experiența sa de muncă. „Am lucrat la o companie româno-israeliană de import-export, ca angajat. Am lucrat şi ca muncitor după ce nu am intrat, când am fost la Electronica Industrială, când am plecat în Armată, din acelaşi motiv, după care mi-am făcut propria companie, unde mi-am cumpărat toată concurenţa din jur”, a mai subliniat politicianul.

Exmatriculat de la doctorat

Premierul Ciolacu a mai transmis presei că şi-a luat un apartament cu două camere pe strada Viitorului şi „a avut şi norocul să îşi închidă balconul”.

”M-am hotărât că m-am plictisit să fac afaceri, am venit, mi-am terminat studiile, am venit în administraţia locală, am fost prefect interimar, am pierdut alegerile, m-am dus director la cea mai mare companie, cel mai mare angajator din municipiul Buzău, am ajuns viceprimar, parlamentar şi ăsta este marele secret şi marile secrete ascunse de către mine”, a mai afirmat Ciolacu.

Politicianul originar din Buzău consider că deciziile pe care le-au luat sunt asumate, fiind luate așa cum a crezut că era mai bine pentru familia sa. ”După cum bine ştiţi, la doctorat am fost exmatriculat. Îmi doresc foarte mult, este singurul lucru neterminat din viaţa mea. După ce mă las de politică, vă promit că termin şi doctoratul”, a mai spus Ciolacu referitor la CV-ul său, potrivit stiripesurse.