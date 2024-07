International Noul premier al Marii Britanii, supus la un examen electoral. Premiant sau restanțier







Premierul britanic Keir Starmer abia ajunge la biroul din Downing St. nr. 10 înainte de a zbura la Washington săptămâna viitoare pentru a participa la un summit NATO. La o săptămână după aceea, el va fi gazda a 50 de lideri europeni la o reuniune de securitate la Palatul Blenheim, locul de naștere al lui Winston Churchill.

Pentru Starmer, primul prim-ministru laburist al Marii Britanii în ultimii 14 ani, este un curs intensiv în domeniul politicii de stat globale. Dar îi va oferi, de asemenea, șansa de a proiecta o imagine a Marii Britanii care nu este caracteristică în era post-Brexit. Adică o țară stabilă, convențională, de centru-stânga, în mijlocul unui val de aliați agitați politic.

La Washington, Starmer se va întâlni cu președintele Joe Biden, care rezistă apelurilor de a abandona cursa pentru realegere din cauza declinului legat de vârstă. El se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron, a cărui încercare de a respinge dreapta radicală în Franța pare să se fi întors împotriva sa, și cu cancelarul Olaf Scholz din Germania, a cărui coaliție a fost slăbită de avansul extremei drepte în alegerile pentru Parlamentul European.

Starmer și examenul politic

Succesul lui Starmer în Partidul Laburist poate da speranțe unora că îmbrățișarea de către Marea Britanie a unui partid de centru-stânga ar putea fi repetată în Franța și Statele Unite. Dar este la fel de plauzibil ca Marea Britanie să fie un semn prevestitor a altceva. Adică o revoltă împotriva puterii în exercițiu și un populism latent, întruchipat în Marea Britanie de partidul insurgent Reform. Partid care ar putea avea loc în alte părți. Acesta a fost cazul în 2016, când alegătorii au sprijinit referendumul pentru Brexit cu șase luni înainte ca Statele Unite să îl aleagă pe Donald Trump.

Analiștii au subliniat că trecerea Marii Britanii la Partidul Laburist nu a fost legată atât de ideologie, cât saturația față de un guvern conservator și de neîncrederea în instituțiile politice în general. Aceeași saturație există și în Franța, sub conducerea unui președinte de centru nepopular, și în Statele Unite, sub conducerea unui președinte democrat îmbătrânit.

Toți ochii pe Starmer

Deocamdată, însă, diplomații au declarat că victoria electorală remarcabilă a lui Starmer îi va da un luciu de praf de stele politic în rândul colegilor săi lideri. Pentru care astfel de victorii au fost rare în ultima vreme. „Victoria uriașă înseamnă că va fi asaltat la summitul NATO”, a declarat Kim Darroch, care a fost ambasador al Marii Britanii la Washington. „Toată lumea va dori să vorbească cu el. Toată lumea va dori un selfie cu el”.

În funcție de cum decurg alegerile prezidențiale din SUA, Starmer s-ar putea afla într-o zi într-o poziție asemănătoare cu cea a unui alt cancelar german, Angela Merkel. Care a fost considerată un bastion al ordinii internaționale bazate pe reguli atunci când Trump era președinte. Totuși, pentru ca Starmer să își asume această funcție, va trebui să găsească o modalitate de a relansa economia Marii Britanii, potrivit lui Darroch. Puterea diplomatică este corelată cu puterea economică. Iar economia anemică a Marii Britanii, combinată cu decizia sa de a părăsi Uniunea Europeană, a diminuat rolul țării în afacerile internaționale.

Îndeajuns de capabil?

Darroch a mai spus că Starmer ar trebui să depășească reputația sa de prudent. Și să încerce să facă ceva îndrăzneț cu Europa. Acesta a exclus posibilitatea de a reintra în vasta piață economică unică a blocului. Deoarece acest lucru ar însemna să le permită oamenilor din Europa libertatea de a trăi și de a lucra în Marea Britanie, sau în uniunea vamală. Ceea ce ar însemna să accepte unele dintre normele blocului privind tarifele și taxele.

Orice acord semnificativ ar implica compromisuri dificile. Dar Starmer, care s-a opus ieșirii din UE, nu are bagajul predecesorilor conservatori precum Boris Johnson, care a condus campania Brexit și și-a cultivat reputația de persoană care se bucura de o dispută cu europenii. „Ei nu au fost insultați de laburiști așa cum au fost insultați de conservatori”, a declarat Darroch. Care a fost și reprezentant permanent al Marii Britanii la UE. „El nu are această moștenire, nu are acest bagaj”.

Ce spune experiența lui despre el

Starmer a călătorit mult în străinătate atunci când era avocat pentru drepturile omului. Dar expertiza sa nu se referă la politica externă. Iar în timpul campaniei electorale, a încercat în principal să evite un conflict semnificativ cu guvernul conservator cu privire la cele două probleme majore ale zilei: războaiele din Ucraina și Fâșia Gaza. Starmer s-a angajat să mențină sprijinul militar al Marii Britanii pentru Ucraina. Care s-a bucurat de o largă susținere publică încă de la începutul războiului. În calitate de lider al Partidului Laburist, el a depus eforturi susținute pentru a scăpa de reputația de ostilitate față de NATO și de suspiciune față de armată, care se instalase sub predecesorul său, Jeremy Corbyn.

„Unul dintre lucrurile care au fost dezastruoase sub Corbyn este că nu a avut un angajament față de NATO. Nu a avut un angajament față de apărare. Iar oamenilor nu le-a plăcut asta”, a declarat Robert Ford, profesor de științe politice la Universitatea din Manchester. Israelul și Gaza reprezintă o problemă mai delicată pentru Starmer. Acesta a făcut apel la o încetare a focului în conflict. Dar i-a luat ceva timp să ajungă acolo. Ceea ce i-a înfuriat pe cei din aripa stângă a partidului său, precum și pe susținătorii musulmani ai laburiștilor.

Ce spun colegii de partid

Reverberațiile electorale au fost mai mari decât se așteptau. Jonathan Ashworth, un deputat laburist care avea șanse să fie numit în cabinetul lui Starmer, și-a pierdut în mod neașteptat locul în districtul Leicester South în favoarea lui Shockat Adam, un independent care a declarat: „Aceasta este pentru oamenii din Gaza”, în timpul discursului său de victorie.

Chiar și cota de vot a lui Starmer în propriul său colegiu din nordul Londrei a scăzut cu 17 puncte procentuale în comparație cu alegerile din 2019. În parte din cauza unei provocări din partea unui independent care și-a exprimat furia față de poziția Partidului Laburist față de Israel și războiul din Gaza. Israelul ar putea continua să îl deranjeze pe Starmer, la fel cum i-a deranjat pe Biden și Macron. Ambii au fost criticați pentru că au rămas prea mult timp alături de prim-ministrul Benjamin Netanyahu al Israelului. Și pentru că nu au condamnat cu mai multă fermitate comportamentul Israelului în războiul din Gaza.

Provocări

David Lammy, care a fost numit vineri ministru de externe de către Starmer, a descris abordarea șefului său față de război ca fiind modelată de experiența sa de avocat în domeniul drepturilor omului. El a declarat într-un interviu acordat în aprilie că Starmer va continua să sprijine Israelul. Dar va cere ca acesta să respecte dreptul internațional. „Situația din Gaza este o descriere a iadului pe Pământ”, a spus Lammy. „Foamete provocată de om, niciun fel de asistență medicală semnificativă, oameni care mănâncă cactus. Partidul Laburist a jucat cel mai bun rol pe care îl putea juca ca partid de opoziție”.

Lammy a declarat că un guvern laburist va fuziona valorile progresiste cu o abordare realistă a lumii, o formulă pe care a numit-o „realism progresist”. „A existat o mulțime de gândire magică în perioada Boris Johnson, Theresa May, Liz Truss, Rishi Sunak”, a spus Lammy, referindu-se la cei patru prim-miniștri conservatori care l-au precedat pe Starmer. „Și o întoarcere la o epocă demult apusă și o concentrare insuficientă asupra provocărilor de astăzi”, citează Japan Times.