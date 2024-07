Noul model Dacia Spring. Toate detaliile

Lucrurile evoluează rapid la Dacia, iar transformările sunt din ce în ce mai vizibile. Compania a început cu un rebranding, urmat de un proces de rebrandare suplimentară, consolidându-și astfel identitatea și imaginea pe piață. Acum, Dacia face un pas major înainte prin lansarea noului model Dacia Spring, complet electric.

Cu un design nou, ce atrage mai mult ca oricând privirile, mai mult spațiu pentru depozitare, dar și cu un tablou de bord digital cu o dimensiune de 7 inch, noul Dacia Spring va fi printre vehiculele electrice preferate ale românilor. De ce spun asta? Un preț corect pentru o mașină extrem de bună pentru oraș. Noul model Spring este mai mult decât ideal. Aceasta are o motorizare de 65 CP și un consum excelent în ciclul mixt WLTP de 14,6kWh/100 km.

Drive-test cu noul Spring

Această mașină este o încurajare a reprezentanților Dacia ca persoanele să renunțe la mașinile cu combustibili fosili și să se mute din ce în ce mai mult spre vehiculele electrice. Astfel, că mobilitatea vehiculului, designul, eficiența, utilitatea, dar mai ales prețul reprezintă motivele pentru atragerea clienților. De asemenea, Dacia a renunțat la elementele din crom, dar și la pielea de origine animală pe toate modelele sale. Astfel, Dacia Spring este în conformitate cu criteriile stricte pentru a satisface nevoile clienților din segmentul A, scrie infofinanciar.ro.

Cu toate că nu sunt eu o adeptă a mașinilor electrice, aceasta chiar mi-a lăsat o impresie extrem de bună. Pentru oraș poate fi considerată mașina perfectă mai ales că are un consum redus datorită greutății mai mici- singurul vehicul electric din Europa ce are mai puțin de o tonă-, dimensiunilor nu foarte mari, dar sistemelor implementate: Media Control, Media Nav Live și sistemele de asistență la conducere.

Acestea din urmă sunt extrem de utile mai ales pentru condusul în oraș deoarece detectează vehiculele, pietonii, bicicliștii, motocicliștii, recunosc panourile de semnalizare cu alertă de depășire a vitezei legale, asistență la parcarea cu spatele, semnal pentru oprirea de urgență, alertă la schimbarea benzii de circulație, asistență la menținerea benzii de circulație. De asemenea, cei de la Dacia au introdus și butonul „My Safety” ce asigură un acces rapid la configurația preferată de asistență la conducere.

Mașina se conduce extrem de ușor și are o bună stabilitate pe șosea, astfel siguranța este sporită pentru șofer și deopotrivă pentru pasageri. De asemenea, toate comenzile sunt la locuri intuitive pentru a fi de ajutor șoferului în timpul condusului într-un oraș aglomerat.

Încărcare rapidă pentru mai multă acțiune

De asemenea, fiind într-un oraș, și fiind o persoană activă nu ai timp să stai foarte mult pentru încărcarea unei mașini. Dacia Spring este echipată standard cu un încărcător de curent alternativ de 7kW ce dă voie bateriei să se încarce la o priză casnică de la 20% la 100% în mai puțin de 11 ore. De asemenea, cu ajutorul unui wall box de 7 kW, bateria se va încărca în 4 ore. Pentru cei care vor să se miște și mai rapid, mai există o variantă. Este disponibil și un încărcător de curent continuu de 30 kw. Acesta asigură o încărcare rapidă de la 20% la 80% în doar 45 de minute.

Și totuși, dacă ai puțin timp liber de ce să nu relaxezi, cu o cafea sau un grătar lăsând deoparte aglomerația din oraș. Noul Spring dispune și de un încărcător V2L bidirecțional. Astfel, devine din consumator, sursă de energie. Vehiculul alimentează, astfel, dispozitivele electrice. Există un adaptor specific ce se conectează la conectorul de încărcare al automobilului. Acesta este integrat în grila din partea frontală, acționând ca o priză tradițională de 220V/16A.

Design exterior

Am avut ocazia de a testa în premieră noul model Dacia Spring electric. Această mașină te ia prin surprindere încă de la prima apariție. Cu un design mai robust, cu mai multă personalitate, noul Spring întoarce privirile, încă de la prima apariție. Modelul are linii simple, bine definite, ce ajută la dinamica mașinii. De asemenea, aduce în atenția publicului în partea frontală cele două benzi de culoarea neagră ce se regăsesc atât la la nivelul calandrului, dar și de-a latul hayonului. Acestea se află într-un contrast extrem de frumos cu cele șase culori de pe acest nou model. Am avut la dispoziție de a vedea două din cele șase culori de pe acest model, cele mai noi nuanțe incluse. Este vorba de Beige Safari și Brice Red.

De asemenea, pe acest nou model Dacia se regăsește și semnătura luminoasă ce are formă de „Y”, pe care o putem găsi și pe generațiile Duster. Aceasta se regăsește atât la exterior mașinii la blocurile optice din față și din spate cu tehnologie LED, dar și la interior.

Acestea pot fi observate și la nivelul climatizării pe partea centrală, în forma aeratoarelor. La nivelele standard de echipare acestea au culoare albă, iar la varianta extreme acestea capătă culoarea Copper Brown.

Interior simplu, minimalist

De asemenea, diferă culoarea în funcție de echipare și când vine vorba de partea centrală a planșei de bord. Astfel că pe versiunea Essential, culoarea este Alto Grey, pe versiunea Expression este Brick Red. Pe versiunea Extreme, cea pe care eu am testat-o este Kaki Lichen.

Și dacă tot am trecut la interior, spațiul este unul mai mare și mai compact, lucru ce este de bun augur pentru șofer în cazul în care vrea să care anumite obiecte.Noul tablou de bord de 7 inch poate fi personalizat, iar acest este extrem de intuitiv pentru a nu lua atenția șoferului de la condus. Ceea ce este de menționat este faptul că pe versiunile superioare, acest ecran are o dimensiune de 10 inch.

Tot la interior, am observat o mai bună calitatea a materialelor. Designerii de la Dacia au adăugat la interior elemente de culoare albă la nivelul blocului de instrumente, la schimbătorul de viteze și la spațiile de depozitare de la baza ușilor. Astfel, se conferă o impresie de profunzime.

Outdoor și la interior

Ideea de outdoor merge de la exterior la interior, realizându-se o unitate. Astfel că elemente din mediul natural pot fi observate la interiorul mașinii precum ornamentele specifice ce sunt inspirate cu linii precum cele din hărțile topografice.

Dacă aceasta a fost o descriere pe scurt a interiorul mașinii, ce se poate observa mult mai bine din imagini, pot aduce în discuții evoluțiile pe care le aduce Dacia la acest model. Scopul acestora este acela de a îmbunătăți ergonomie postului de conducere, dar și comportamentul dinamic.

Inovații pe noul model Dacia Spring

Prima evoluție este cea de la nivelul volanului, ce conferă o aderență mai bună și un acces mult mai ușor la comenzi. De asemenea, a fost adăugată o nouă coloană de direcție, ce ajută la reglarea pe înălțime. Noul model Spring conferă o direcție mai precisă și un feedback mai bun datorită noii parametrare a servodirecției electrice. Tot pe acest model se găsesc și noile jante de 15 inch ce conferă un comportament rutier mai bun.

Cei de la Dacia au pus pe acest vehicul un nou mod de rulare, B (break). Asigură o regenerare mai puternică la frânare. Atunci când este în D (drive), energia produsă în momentul frânării( decelerare) este recuperată și stocată în baterie. Ulterior, decelerația scade în momentul în care șoferul ridică piciorul după pedală Astfel, alegând modelul B de condus, șoferul va maximiza regenerarea. La acest model Dacia Spring se găsește prin una dintre cele mai scurte raze de bracaj de pe piață.