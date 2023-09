Cum arată noul model de Dacia Duster. Modificările aduse de un neamț. Foto

SUV-ul este produs la fabrica Dacia din Mioveni. Forma sa inițială nu este așa de agresivă, și de asemenea, nu are performanțe foarte bune în ceea ce privește transportul pe teren accidentat.

Din acest motiv, un dealer de mașini originar din Germania a decis să aducă acestui bolid românesc câteva modificări. Bărbatul a echipat SUV-ul românesc cu anvelope cu un design mult mai agresiv.

El a mai aplicat și bare de metal pe vehicule și a adus multe alte modificări mașinii pentru a-i sporii toate capacitățile.

Mașina ideală pentru teren accidentat

De la lansarea primei generații, Dacia Duster a primit adesea elogii pentru performanța remarcabilă pe teren accidentat. Dacia a descoperit rețeta unui SUV de succes: un model accesibil, spațios și capabil să funcționeze bine în afara drumurilor asfaltate.

Cu o înălțime de 21 de centimetri, Dacia Duster se încadrează într-un segment respectabil al pieței. În plus, mașina se descurcă bine pe terenuri mai dificile datorită consolelor scurte și barelor profilate care oferă unghiuri de atac favorabile. De asemenea, rapoartele scurte de transmisie și greutatea redusă compensează cifrele moderate ale puterii motorului.

Carpoint, un magazin german care este renumit pentru personalizarea Daciilor Duster cu jante și culori vibrante, a decis să facă o schimbare. Ne prezintă acum o Dacia Duster special concepută pentru aventurile în natură.

Dacia Duster cu model custom de camuflaj

Mașina avea folie de camuflaj de culoare neagră și protecții metalice pentru bara frontală și praguri. A fost adăugat și un portbagaj pe acoperiș cu o roată de rezervă. Jantele din tablă au fost montate pe roți și au fost echipate cu anvelope mai agresive, potrivite pentru terenuri accidentate.

Modelul care a fost dezvăluit pe platforma Mobile.de are un motor de 1,3 litri și 150 CP, care este cel mai puternic motor cunoscut pentru Duster. În plus, are o cutie manuală cu 6 trepte. Deoarece acest vehicul este proiectat pentru utilizare în afara drumurilor, are tracțiune integrală.

O mulțime de echipamente sunt disponibile pe Dacia Duster, inclusiv scaune încălzite, sistem de infotainment Media Nav, camere Multi View, climatizare automată, oglinzi electrice și geamuri acționate electric. Cu toate acestea, avantajul de a plăti 30.990 de euro cu TVA depinde de mai multe lucruri, cum ar fi bugetul tău, preferințele personale și piața locală a mașinilor, potrivit ȘtiripeSurse.