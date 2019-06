Victor Ciorbea e istorie. Cine va fi noul Avocat al Poporului. Dăncilă pasă către ALDE

Mandatul de Avocat al Poporului al lui Victor Ciorbea a încetat, luni, acest lucru fiind comunicat și preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a spus că Avocatul Poporului este o funcţie care revine celor de la ALDE, propunerea acestora fiind Renate Weber.





Astfel Renate Weber, care nu a mai intrat în Parlamentul European, pentru că ALDE nu a trecut pragul electoral, a fost propunerea partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu pentru funcţia de Avocat al Poporului.

„Mă onorează nominalizarea pentru Avocatul Poporului şi mă bucură încrederea pe care mi-au arătat-o, încă o dată, deja foştii colegi din ALDE, pentru că am demisionat din partid odată ce am acceptat această nouă misiune. Este o decizie pe care am cântărit-o îndelung şi pe care nu am luat-o uşor”, a anunţat Renate Weber pe pagina sa de Facebook.

Ea spune că ar fi fost cel mai confortabil să nu se implice. „Calitatea de spectator la viaţa cetăţatii este cea mai uşoară dintre toate. Nu suportă responsabilităţi, poţi foarte bine să emiţi judecăţi, să pui ştampile, să dai vina pe alţii şi tu să nu faci nimic. Eu am ales să fac. Să lupt în continuare pentru valorile în care cred, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor, pentru care lupt de aproape 30 ani, fie în calitate de ONG-ist sau de om politic. Sper ca audierea mea sa fie convingătoare şi rezultatul votului din Parlament să fie unul pozitiv”, afirmă Weber.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat, luni, că Avocatul Poporului este o funcţie care revine celor de la ALDE, încă nefiind stabilit numele persoanei. ”Avocatul Poporului este al celor de la ALDE. Nu am discutat, nu am stabilit încă numele”, a spus Dăncilă, întrebată dacă Norica NIcolai ar putea prelua funcţia, titrează news.ro.

”Domnul Victor Ciorbea a înaintat, astăzi, 24 iunie 2019, o adresă Preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor, prin care a informat că mandatul domniei sale de Avocat al Poporului a încetat”, a transmis Avocatul Poporului, printr-un comunicat.

