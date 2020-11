Ron Klain, 59 de ani, este unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Joe Biden. El şi-a început activitatea pentru Partidul Democrat în 1989. Klain a fost un critic acerb al modului în care preşedintele republican Donald Trump a gestionat pandemia noului coronavirus. Este de aşteptat ca noul şef de personal să fie o figură-cheie în răspunsul pe care Joe Biden îl va aduce crizei sanitare pe care o traversează America.

A învins virusul Ebola

„Ron a fost de nepreţuit pentru mine de-a lungul multor ani în care am lucrat împreună. Am salvat economia americană de la colaps într-una dintre cele mai zdrobitoare căderi din istorie, în 2009, și mai recent am învins o urgență de sănătate publică în 2014”, a spus Joe Biden despre Klain, care i-a fost şef de cabinet în perioada în care a deţinut funcţia de vice-preşedinte al SUA. Klain a gestionat la acea vreme epidemia provocată de virusul Ebola în 2014.

„Experienţa îndelungată şi diversă a lui Ron Klain şi capacitatea sa de a colabora cu oameni din tot spectrul politic este exact ceea ce am nevoie pentru un şef de personal la Casa Albă, acum când ne confruntăm cu acest moment de criză şi putem aduce ţara din nou împreună”, a adăugat preşedintele ales al SUA.

Într-o declaraţie, avocatul s-a referit la această numire drept „onoarea unei vieţi”. Democratul spune că este mândru de încrederea pe care i-o acordă noul președinte SUA. Klain, critic acerb al gestionării defectuoase a pandemiei de către Donald Trump, a fost consultant senior al actualei campanii prezidențiale a lui Joe Biden.

Preşedintele democrat Barack Obama l-a însărcinat la un moment dat pe Ron Klain să gestioneze ameninţarea unui virus letal, aminteşte Reuters. În 2014, Obama l-a numit pe Klain coordonatorul Casei Albe pentru Ebola, după ce un focar apărut în Africa de Vest a ucis mii de persoane în întreaga lume. În total, doar 11 persoane au fost tratate în SUA pentru acest virus şi două au murit.

