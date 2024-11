Social Noua escrocherie de pe WhatsApp. Banii utilizatorilor, în pericol







Atenție la mesajele pe care le primiți pe WhatsApp! Milioane de utilizatori au primit o "alertă roșie", după ce un nou tip de escrocherie a căpătat amploare în utlima vreme.

Toți cei care folosesc WhatsApp trebuie să fie foarte atenți și precauți înainte de a apăsa pe butonul de răspuns. Conform experților în securitate, escrocii cibernetici sunt încă activi pe populara platforma și încearcă să fure banii utilizatorilor.

„Prieten în dificultate”

Cele mai eficiente escrocherii continuă să fie infamele atacuri de tipul „prieten în dificultate”, când oamenii primesc mesaje în care cineva pretinde că un cunoscut are probleme.

Utilizatorii WhatsApp din Marea Britanie au fost plasați în alertă roșie și li s-a spus să fie atenți la anumite mesaje care ajung pe dispozitivele lor.

Blocarea acestor prieteni falși este vitală, deoarece cei care răspund pot fi prinși rapid în conversații prietenoase, dar care se pot încheia cu un furt de proporții.

Milioane de lire sterline au fost furate în urma acestor înșelătorii în ultimii ani.

De fapt, în cursul anului 2022, hackerii au câștigat aproape 1,5 milioane de lire sterline folosind acest tip de atac.

Nororcul unei pensionare

Recent, o pensionară a fost la un pas să pierdă 3 500 de lire sterline după ce a fost contactată de „fiica” sa.

Victima - care a dorit să rămână anonimă - a fost păcălită să transfere peste 3 000 de lire sterline sub pretextul că „fiica” ei are nevoie de ajutor după ce și-a pierdut laptopul și are nevoie disperată de un Apple MacBook.

Din fericire, tranzacția a fost blocată de banca victimei.

Raportați imediat mesajele de acest tip

Experții în securitate cibernetică îndeamnă acum utilizatorii să „blocheze” orice număr sau contact care nu pare autentic.

„Ați primit un mesaj ciudat pe WhatsApp de la cineva care pretinde că este din familie sau un prieten? Fiți atenți la înșelătoriile de tip prieten în dificultate. Raportați mesajele spam sau blocați un expeditor în WhatsApp. Țineți apăsat pe bula mesajului, selectați „Raportează”, apoi urmați instrucțiunile”, spun aceștia.

De altfel, în România acest tip de escrocherie circulă de foatrte mulți ani.