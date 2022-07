Nou atac rusesc cu drone kamikaze. „Munițiile rătăcitoare” cu care sunt speriați soldații ucraineni

Dronele kamikaze, așa numitele loitering munitions (trad. muniții rătăcitoare) pot zbura pe o distanță lungă, pot găsi o țintă și apoi o atacă detonându-se direct. Acestea sunt folosite de soldații ruși pentru a îi distruge pe ucraineni. Dronele Switchblade donate de americani Ucrainei sunt foarte puternice, dar și Putin s-a asigurat să aibă echipament pe măsură.

Într-o serie de imagini recent publicate, filmate atât cu camerele dronelor kamikaze, cât și din alte drone de supraveghere, rușii au atacat ucrainenii din zona Herson cu drone kamikaze Zala Kyb sau Zala Lancet.

Footage reportedly showing a Russian strike with loitering munition (ZALA Lancet?) targeting a Ukrainian position somewhere in Kherson Oblast of Ukraine. pic.twitter.com/LbLfLkM5Hv

— Status-6 (@Archer83Able) July 20, 2022