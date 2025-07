Nou atac armat în SUA. Kentucky, în șoc. Dublu atac armat în Lexington

Autorităţile din Fayette County, Kentucky, investighează o serie de atacuri armate care au avut loc duminică, 13 iulie 2025, în apropierea aeroportului Blue Grass și în biserica Richmond Road Baptist din Lexington. În urma acestei tragedii au murit două femei și alte trei persoane au fost rănite, inclusiv un agent de stat. Incidentul s-a desfășurat în două etape distincte, după cum a declarat Poliția din Lexington într-o conferință de presă.

În jurul orei 11:36, un trooper al Poliției Statului Kentucky a fost împușcat pe Terminal Drive, o arteră ce deserveste aeroportul Blue Grass. Agentul a fost rănit, dar se află în stare stabilă și beneficiază de îngrijiri medicale corespunzătoare. Autoritățile au precizat că incidentul a avut loc în zona limitrofă a aeroportului, nu în interiorul acestuia.

Suspectul a fugit de la fața locului și a ajuns ulterior la Richmond Road Baptist Church, situată pe Old Richmond Road. Acolo, bărbatul a deschis focul, ucigând două femei — identificabile ca fiind Christina Combs, în vârstă de 32 de ani, și Beverly Gum, de 72 de ani — și rănind doi bărbați, dintre care unul este în stare critică, iar cel de-al doilea stabil, potrivit people.com.

Imediat după atacul din biserică, ofițerii Poliției din Lexington au intervenit și au împușcat mortal suspectul. Chief Lawrence Weathers a menționat că trei ofițeri sunt în prezent suspendați administrativ, în așteptarea rezultatelor anchetei privind folosirea armei din dotare, potrivit The Washington Post. Poliția suspectează că atacatorul avea legături personale cu comunitatea bisericii, însă nu au fost furnizate alte detalii privind motivația acestuia .

Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor, iar guvernatorul Kentucky, Andy Beshear, a condamnat faptele drept „acte senseless (fără sens)” și a transmis un mesaj de solidaritate pentru victime și familiile acestora. Procurorul general al statului, Russell Coleman, a declarat că violența în biserică reprezintă o încălcare gravă: „Un atac asupra forțelor de ordine și a oamenilor credincioși a șocat întreaga Commonwealth”.

