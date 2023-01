Notele de la Bacalaureat ale lui Răzvan Danciu. Puțini au știut asta despre fostul concurent de la „Survivor România”

Răzvan Danciu (20 de ani) s-a făcut remarcat la „Survivor România” după ce și-a spus punctul de vedere de față cu toată lumea. Cu toate astea, puțini fani știau cu ce se ocupă „Războinicul”, ce note a luat la bac și de unde provine.

El s-a născut născut în localitatea Gălăuțaș-Pârău din județul Mureș și a acceptat să participe la Survivor România pentru a-și testa limitele. Mai mult, Răzvan Danciu a terminat licerul acum doi ani și a avut o medie de 10 pe linie la examenul de Bacalaureat.

După examen, concurentul de la „Survivor România” a fost admis la Școala Națională de Studii Politice și Administraive, la Facultatea de Relații Internaționale (SNSPA) din Capitală. În timpul liber, el se ocupă cu muzica.

A fost eliminat de la „Survivor România”

În urmă cu două zile, Răzvan Danciu a părăsit competiția ”Survivor România”. Din tabăra ”„Războinicilor” au fost propuși spre eliminare Codruța Began, Răzvan Danciu și Andrei Neagu, iar telespectatorul au decis ca tânărul să plece acasă.

„Nu am niciun regret că plec, mi se pare incredibil ca la 20 de ani să trăiești așa ceva, simt doar recunoștință și mlțumire pentru tot ce am trăit aici, pentru echipa asta minunată. Am cunoscut prietenia adevărată, am avut șansa să cunosc și să concurez alături de persoane faimoase. Sunt foarte recunoscător, sunt lacrimi de fericire“, a spus Răzvan Danciu, după ce a aflat că e eliminat din concurs, potrivit Cancan.

După eliminare, fanii lui Răzvan Danciu au scris pe Internet că nu merita să iasă din competiție și că nu înțeleg de ce nu a fost votat suficient.

„Fix cel la care nimeni nu se gândea că va ieşi, acela a ieşit. Eu nu cred că a fost votat mai puţin decât Andrei. Uitați de voturi, e doar «jocul» producătorilor pentru a crea suspans, surpriză… “.

„Se pare că e nevoie de concurenți slab pregătiți pentru a lăsa avantaj Faimoșilor la următoarele confruntări. Tu ai fost un Războinic adevărat“.

„Am judecat greșit ieșirile lui de la începutul concursului, este un tip foarte serios, competitiv și cu o sensibilitate aparte“.

„Răzvan, un copil bun și educat, altcineva trebuia să plece“.

„Penibilul de actor cu un punct pe lună e păstrat în competiție… Cu ce gândesc unii oameni, e greu de înțeles. Drum bun în viață, Răzvan! Felicitări pentru tot“.