Norvegia și Suedia ajută România în preliminariile Euro 2020. Thriller la Oslo

Norvegia și Suedia au încheiat la egalitate, scor 3-3, confruntarea disputată, marți, în preliminariile Campionatului European din 2020.





Norvegia și Suedia au oferit un spectacol pe cinste, în jocul disputat, marți, în Grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020, și au terminat la egalitate, scor 3-3. Gazdele au condus cu 2-0, goluri marcate de Johnsen (41) și King (59), oaspeții au revenit incredibil, după reușitele lui Claesson (70), Nordtveit (86 - autogol) și Quaison (90+1), gazdele au stabilit scorul final prin Kamara (90+7). Tot în Grupa F, România a învins Insulele Feroe, scor 4-1, iar Malta a pierdut acasă cu reprezentativa Spaniei, scor 0-2.

Referitor la rezultatul dintre Norvegia şi Suedia, selecţionerul României, Cosmin Contra, a declarat la PRO TV: „Se pare că am avut puțin noroc. Am înțeles că a fost un meci nebun la Oslo. Acum meciul din Norvegia devine și mai important pentru noi. Trebuie să facem cel puțin același rezultat ca Suedia, dacă nu, chiar să câștigăm. Am analizat foarte bine echipa din Feroe.

Știam că avem nevoie de jucători foarte ofensivi pe benzi și de mijlocași care intră bine în interior pentru a deschide spațiile. Am intrat prea nervoși pe teren. Asta a făcut ca în primele 15 minute să nu arătăm atât de bine. Apoi au început să vină și golurile. Benzar a simțit o contractură la mușchiul drept și nu am vrut să riscăm.

Avându-l pe Chipiu care joacă fundaș la echipa de club, l-am putut introduce pe Ianis. A intrat foarte bine, a avut și două șanse de gol. Mă bucur că cei doi atacanți au dat gol. Mă bucur și pentru Cipri Deac, că a marcat aici, acasă la el.

În cazul lui Mitriță a fost chestie internă. E o chestie internă. Nu a fost supărat, în niciun caz. Datele InStat și ce am văzut în zilele premergătoare meciului m-au făcut să iau decizia asta.

Nu am fost niciodată răzbunător. Accept anumite lucruri dar nu voi accepta niciodat ca vreun jucător, indiferent de numele lui, să vină și să nu dea totul pe teren. Dacă joacă bine la echipa de club și va veni cu parametri fizici mai buni ca acum, va juca.”

