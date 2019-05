Hai noroc! Am mai inventat o băutură: ginul de soc

O sticlă gin de soc obţinut prin fermentaţie, după o tehnologie similară cu pălinca ardelenească, costă 110 lei





Băutura a fost lansată, sâmbătă, în premieră mondială, la Saschiz, de către Jim Turnbull, un întreprinzător britanic, în cadrul ediţiei a VII-a a Sărbătorii Rabarbărului. „În urmă cu câţiva ani am început să facem tot felul de preparate din floare de soc (la Saschiz - n.r.), în special băuturi, şi aproximativ în 2015 am plănuit să facem o băutură, un gin. În 2016 am aplicat pentru a obţine licenţa. Suntem primii din lume care facem gin din soc şi inclusiv pentru cei din vamă a fost dificilă interpretarea legii, fiindcă nu exista un precedent. După foarte multe discuţii, în luna martie în acest an am reuşit să obţinem licenţa. Casa în care ne desfăşurăm activitatea a fost deţinută de familia Kasper, are o inscripţie în germană, din 1888, care spune că 'Răbdarea, înţelepciunea şi timpul fac imposibilul să devină posibil'. Din 1888 şi până în 2019 inscripţia este validă, am făcut posibil din ceva imposibil”, a arătat Jim Turnbull, citat de Agerpres.

Premieră mondială Întreprinzătorul a spus că florile de soc provin din zona Saschizului şi din împrejurimi şi că anual aici se procesează 80 de tone de astfel de flori, din care se fac 120.000 litri de sirop de soc, care merge la export, iar din restul cantităţii de flori se face această băutură spirtoasă. Jim Turnbull a precizat că florile sunt recoltate de către localnici, care sunt plătiţi pentru a aduna florile de soc de pe dealuri. „Premiera mondială constă în procesul de fabricaţie, pentru că la momentul acesta este în comerţ un gin din flori de soc, însă nu este aceeaşi tehnologie de fabricaţie, care e radical schimbată. Tehnologia e secretă. (...) Este un proces natural, exact aşa cum se produce ţuica. E lansat doar astăzi pentru că doar de la 1 martie avem licenţă pentru a face această băutură spirtoasă, a durat aproape doi ani să ajungem la acest stadiu, doi ani de acte. Ideea a pornit de acum doi ani, de atunci până acum a fost un drum anevoios, dar a meritat. Dacă e să îl comparăm cu ţuica care se face la noi în ţară, nu este foarte tare, are 40% alcool, dar se bea cu apă tonică”, a declarat Sandor Doczi, managerul de producţie. O sticlă de gin produsă în Pivniţa Bunicii din Saschiz costă 110 lei.

