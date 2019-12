Un astfel de e-mail a primit și un jurnalist EVZ. Acesta era înștiințat că va primi suma de 15 milioane de dolari de la Margaret Zuta din Africa de Sud, cu mențiunea de a fi contactată. Pentru a intra în jocul acesteia, jurnalistul i-a răspuns la e-mail spunându-i că are nevoie de acești bani. În câteva ore a primit un alt e-mail în care Margaret Zuta îi dădea indicațiile necesare pentru a intra în posesia banilor. Jurnalistul trebuia să îi trimită numele acestuia complet, numele companiei, numărul de telefon personal și cartea de identitate scanată. Pentru a dovedi că totul este real, această Margaret Zuta i-a trimis și un document de identificare a ei.

„În momentul în care am primit acel e-mail, mi-am dat seama că este o țeapă. Nu am căzut în ea. Dar oare câți pică în aceste țepe când văd că pot primi o sumă atât de mare de bani? Îi sfătuiesc pe toți cei care primesc astfel de e-mail-uri să le ignore și să nu răspundă la acestea. Eu am intrat în joc pentru a vedea ce se întâmplă. Iar pentru că aveam numărul de telefon în semnătura e-mail-ului, m-au sunat de câteva ori pentru a vorbi cu mine”, a povestit jurnalistul EVZ.

Poliţiştii atenţionează să nu trimiteţi bani pentru încărcarea unor cartele prepay la telefoanele mobile şi nu daţi curs unor amăgiri legate de câştiguri de premii la concursuri la care nici nu aţi participat, sau la diferite cadouri și moșteniri. Pentru prevenirea acestor tipuri de infracţiuni, poliţiştii vă recomandă insistent să:

nu luaţi în considerare eventualele mesaje în care sunteţi desemnat câştigător, fără temei, al unui concurs cu premii organizat de o firmă, de regulă, de renume şi cu o puternică reputaţie

nu trimiteţi date personale sau copii ale actelor de identitate, cărţi credit/debit, etc. pe mail/fax

nu acceptaţi în nici un caz să trimiteţi persoanelor necunoscute bani în avans pentru aducerea unui autoturism sau pentru intrarea în posesia unui premiu la un concurs la care aţi fost „desemnat câştigător”

nu furnizaţi date confidenţiale prin telefon dacă apelul provine de la un număr ascuns sau un număr de mobil pe care nu-l cunoaşteţi

niciodată o societate serioasă nu va solicita astfel de informaţii; adresaţi-vă celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apelaţi numărul unic de urgenţă 112 ori de câte ori aveţi suspiciuni cu privire la faptul că aţi putea fi următoarea victimă a unei infracţiuni de înşelăciune.

Te-ar putea interesa și: