Noile modele de smartphone-uri surprind pe toată lumea. Iubitorilor de selfie-uri le-a fost dedicat un nou model de telefon

Debutul va fi făcut în China

A fost întocmită o listă cu cele mai bune dispozitive. Unele sunt telefoane precum Samsung Galaxy S21 FE, telefoane care erau așteptate de ceva vreme, altele sunt surprinzătoare precum noua gamă Vivo.

La aproape un an de la lansarea Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE și-a arătat în sfârșit fața. Cu un preț de pornire de 699 lire sterline în Marea Britanie și 699,95 de dolari în Statele Unite pentru 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, telefonul este un membru de gamă medie al familiei S21. Are un ecran de 6,4 inchi. De asemenea, are aceleași camere principale și ultra-wide de 12 MP pe care le are S21, împreună cu un teleobiectiv de 8 MP care înlocuiește versiunea de 64 MP de pe S21. Camera frontală este mărită până la 32 MP.Există și o baterie de 4.500 mAh, care poate fi reîncărcată cu un fir sau fără fir.

Anunțat ca parte a CES 2022, OnePlus s-a grăbit să sublinieze că telefonul va debuta în China pe 11 ianuarie, dar încă nu există o dată pentru o lansare globală. OnePlus dorește să lanseze telefoanele în martie sau aprilie. OnePlus 10 Pro are trei camere cu un al patrulea buton al lentilei care conține blițul LED inel al telefonului.

Surpriza tuturor

TCL a anunțat două noi smartphone-uri sub forma TCL 30 V 5G și TCL 30 XE 5G. Totuși, TCL 30 V 5G este cel mai probabil să atragă, mai ales dacă aveți în vedere un buget restrâns. TCL 30 V 5G are un ecran de 6,67 inci, o cameră principală de 5 MP, un obiectiv ultra-larg de 5 MP și un obiectiv macro de 2 MP și unul frontal de 16 MP. Nu au fost dezvăluite încă prețuri, dar cu aceste specificații, se așteaptă ca telefonul să fie destul de ieftin.

Proiectat perfect pentru iubitorii de selfie-uri, Vivo a venit cu Vivo V23 și V23 Pro, iar V23 Pro este o surpriză totală. Are două camere frontale cu o cameră principală de 50 MP și un obiectiv ultra-wide de 8 MP pentru selfie-uri de grup. Camera selfie principală de 50 MP este senzorul cu cea mai înaltă rezoluție pe care l-am văzut pe o cameră frontală la nivel global. De asemenea, este posibil să înregistrați videoclipuri 4K pe camera frontală.

HMD Global a venit cu un set impresionant de cinci telefoane noi sub numele de Nokia, dar cel mai interesant este Nokia G400. Are un ecran Full HD+ de 6,6 inchi cu frecvență de reîmprospătare de 120 Hz, o cameră principală de 48 MP, baterie de 5.000 mAh, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Este, de asemenea, compatibil cu 5G, așa că este și sigur pentru viitor, potrivit Tech Radar.