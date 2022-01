Noi probleme pentru Victoraș Micula. A ajuns pe patul de spital, grav bolnav

Spitalizat în stare gravă, Victoraș Micula este conectat la aparate.

„Cu toţi banii din lume, stau şi mă uit la ei”

El s-a filmat cu perfuziile în mână, pe un pat de spital, dezvăluind faptul că este grav bolnav și că se află într-o clinică renumită din străinătate. Afaceristul nu a vrut, însă, să dezvăluie boala de care suferă, precizând, totuşi, că este vorba despre ceva „mult mai grav decât COVID-ul” şi că toţi banii din lume nu-l ajută să se însănătoșească.

„Banii sunt o iluzie! Chiar va doresc din suflet la toți și de pe live-ul ăsta și din lumea asta să aveți de cel puțin 10 ori mai mulți bani decât mine să vedeți că sunt o prostie. Poți să ai miliarde și triliarde să vezi că nu te ajută la nimic. Ba mai mult, îți faci și dușmani. Am probleme grave de sănătate și cu toți banii din lume, te uiți la ei. Dumnezeu mă face bine, chiar el cu mânuțele lui!”, a spus Victoraș Micula în timpul live-ului pe Tik-Tok, informează RomâniaTV.

El a mărturisit că, deşi este grav bolnav, stă pe rețelele de socializare ca să mai uite de necaz. Atunci când un urmăritor i-a dat o provocare, Victoraş i-a spus că nu o poate îndeplini pentru că este conectat la aparate și perfuzii.

„Sunt la doctor, la cea mai de prestigiu clinică. Băi oameni buni, sunt la clinică, la perfuzii, cu aparaturi pe mine, cu perfuzia în mână. Mă dă naiba afară de aici și apoi unde mă duc. Nu am COVID, am ceva mult mai grav decât Covid. De-aia intru pe Tik-tok ca să mai uit de ele. Am o boală mai încăpățânată, cam 6 luni tot pe aici o să fiu, dar după o rupem. După ce mă fac bine la clinică aici, intru în forță cu viteza luminii”, a conchis live, Victoraș Micula.

Problemele cu justiția ale lui Victoraș Iacob

Parchetul Oradea l-a trimis, anul trecut, în judecată, pentru a doua oară în câteva luni, pe milionarul orădean Victor Micula. Potrivit rechizitoriului trimis în faţa instanţei luna trecută de procuroarea Gabriela Antohi de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, ancheta în caz a început în primăvara anului 2019, după apariţia pe reţelele de socializare a unei înregistrări în care Victor Micula apare participând la o cursă ilegală de maşini pe străzile Oradiei, alături de mai mulţi tineri, făcând drifturi prin intersecţii, gonind cu 220 km/h pe centura oraşului, iar Micula trăgând cu o armă de asalt, pe un pod.

El a mai fost acuzat într-un dosar că ar fi accesat baza de date a MAI şi ar fi participat ilegal, echipat ca un poliţist, la o percheziţie.