Noi momente de panică în Istanbul, după ce o altă explozie a avut loc. Autoritățile sunt în alertă

Noua explozie vine la câteva zile după ce duminică mai multe persoane au murit și alte au fost rănite de o explozie, pe una dintre cele mai aglomerate străzi din oraș. Autoritățile au intervenit imediat, iar din primele informații nimeni nu a fost rănit.

Echipe de intervenție au acționat în cartierul Fatih din Istanbul, acolo unde mai multe mașini ard pe bulevardul Koca Mustafapasa, după ce una dintre ele a explodat. Momentan, cauza exploziei nu este clară, însă autoritățile au declarat că nu sunt victime, potrivit digi24.ro.

🇹🇷

multiple cars on fire after an explosion in faith, #Istanbul, #Turkey. pic.twitter.com/2HKJQWhP8c

— Revolt news (@Revolt_reports) November 15, 2022