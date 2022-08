Noi mari probleme pentru oligarhul Roman Abramovici. Firmele lui ar fi întreținut războiul din Ucraina

Roman Abramovici, fostul patron al clubului Chelsea din Londra și un cunoscut oligarh rus, are tot mai mult de suferit în urma războiului declanșat de Rusia în Ucraina. El este acum implicat într-o investigație intenațională din partea Organizez Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Investigația a aratătat cum grupul de companii Evraz, deținut de oligarhul rus, ar fi coaborat cu Garda Națională a Rusiei, iar astfel, firma lui Aramovici ar fi furnizat oțel și explozibil producătorilor însărcinați cu aprovizionarea armatei ruse.

Oficialii companiei au negat toate informațiile apărute în spațiul public, deși datele din mediul online arată altceva. Prin urmare, pe site-ul unde pot fi verificate achizițiile publice ale Rusiei se poate vedea faptul că firma Evraz colaborează cu armata rusă de peste zece ani.

Firmele lui Abramovici ar fi aprovizionat Garda Națională, cât și fabrici producătoare de explozibil pentru tancuri.

Consecințe pentru oligarhii ruși, în urma războiului din Ucraina

În urma războiului declanșat de Rusia în Ucraina, mai mulți oligarhi ruși, în frunte cu Roman Abramovici, au primit sancțiuni dure din partea guvernelor occidentale. Omul de afaceri ar fi fost chiar forțat să vândă clubul londonez de fotbal, Chelsea, ajuns acum pe mâinile lui Todd Boehly.

„De când am venit la Chelsea în urmă cu aproape 20 de ani, am văzut ce poate reuşi acest club. Scopul meu a fost să mă asigur că următorul proprietar are o mentalitate care va ajuta echipele masculină şi feminină să obţină succese şi dorinţa de a continua dezvoltarea altor aspecte cheie ale clubului, cum sunt academia şi activitatea vitală a Fundaţiei Chelsea”, a menționat oligarhul la despărțirea de clubul de fotbal, potrivit ziarulnațional.md.

Despre Roman Abramovici

Roman Abramovici a rămas orfan la vârsta de trei ani, dar a ajuns unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

Roman Arkadievici Abramovici s-a născut în Saratov, în sud-vestul Rusiei, la câteva sute de kilometri de granița cu Ucraina, în 1966. Mama sa, Irina, profesoară de muzică, a murit în urma unei septicemii când el avea un an, iar tatăl său a murit doi ani mai târziu într-un accident provocat de o macara din construcții.

Băiatul este luat și crescut de rude, petrecându-și copilăria în Komi, în nord-vestul Rusiei, unde banii erau puțini și temperaturile scăzute iarna.

A renunțat la școală la 16 ani, a lucrat ca mecanic și a servit în Armata Roșie, după care a vândut jucării din plastic la Moscova. A trecut apoi la parfumuri și deodorante, făcând bani pe măsură ce deschiderea liderului sovietic Mihail Gorbaciov a oferit mai multe posibilități pentru afaceri pe cont propriu, potrivit BBC.