Noi imagini scot la iveală detalii despre relația dintre Trump și Epstein

Imagini video și fotografii apărute recent scot la iveală noi detalii despre relația dintre Donald Trump, președintele SUA, și Jeffrey Epstein, care a fost condamnat pentru trafic sexual și care a murit în închisoare în 2019, potrivit CNN.

Fotografii din 1993 confirmă, pentru prima dată, că Jeffrey Epstein a fost prezent la nunta lui Donald Trump cu Marla Maples, organizată la Plaza Hotel din New York.

Mai mult, imagini de la un eveniment de modă Victoria's Secret din 1999 îi surprind pe Trump și Epstein râzând și discutând înainte de prezentare. CNN a descoperit aceste secvențe în timpul unei analize a arhivelor video cu Trump, din anii 1990 și 2000.

NEW via CNN / @KFILE: Newly uncovered archived video footage and photos reveal fresh details about Donald Trump’s past relationship with Jeffrey Epstein.

Photos from 1993 confirm for the first time that Epstein attended Trump’s 1993 wedding to Marla Maples.

In addition,… pic.twitter.com/sPP6Mtg7OQ

— MeidasTouch (@MeidasTouch) July 22, 2025