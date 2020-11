Alex Bodi ar fi apelat la câțiva interlopi turci pentru a ajunge la milionarul Cengiz Şıklaroğlu. Pentru a încerca să ajungă la pace, afaceristul din Mediaș ar fi plătit o sumă frumuşică pentru această întâlnire.

Potrivit unor surse, Alex Bodi, care, în prezent, este arestat într-un mega-dosar de proxenetism și trafic de persoane, ar fi întâmplinat enorm de multe ”bariere” în momentul în care a vrut să discute cu ”ex-ul” Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera.

Alex Bodi s-a văzut nevoit să apeleze la câțiva mafioți din Turcia, care i-ar fi ”facilitat” întâlnirea cu Cengiz Şıklaroğlu.

Bodi și-ar fi dorit foarte tare să se întâlnească cu Cengiz Şıklaroğlu, după ce turcul ar fi trimis mai multe semnale conform cărora s-ar răzbuna crunt dacă „fostul” Biancăi ar vorbi despre el în presa din România.

”Pacea” l-ar fi costat scump! Pesemne că, în lumea mafiotă, pacea se câștigă extrem de greu, așa că Alex Bodi ar fi fost nevoit să umble serios în conturi în momentul în care a mers în Turcia pentru a discuta cu Cengiz Şıklaroğlu.

”A ajuns la Cengiz Şıklaroğlu cu ajutorul unor persoane extrem de influente din Turcia. Inițial, acesta nu a vrut să se vadă cu Alex Bodi, dar, la insistențele acelor persoane, turcul a acceptat. Alex Bodi a fost sfătuit să nu meargă cu mâna goală în vizită. Conform «tradiției» din Turcia, afaceristul a trebuit să-i ducă un cadou. Alex i-ar fi dăruit lui Cengiz Şıklaroğlu mai multe cadouri extrem de scumpe, printre care și un ceas de firmă”, ne-a declarat una dintre sursele, spune Cancan.

Alex Bodi l-ar fi întrebat direct pe turc dacă a avut vreo legătură cu Bianca Drăgușanu

Răspunsul ar fi fost unul care l-a lăsat fără cuvinte pe fostul soț al vedetei. „Eu nu vorbesc despre femei ca tine, eu sunt gangster, nu sunt gigolo, un playboy, ca tine. Dar, pentru informația ta, nu m-am atins de ea”, i-ar fi spus turcul lui Alex Bodi.

Milionarul turc, avertisment dur după ce a apărut în presă o poză de la întâlnirea pe care a avut-o cu Alex Bodi

La scurt timp după ce în spațiul public a apărut o fotografie de la ”întâlnirea de taină” dintre fostul Biancăi și Cengiz Şıklaroğlu, „gangsterul” turc a distribuit-o și a întrebat, la rândul lui, public cine a dat-o presei din România, alături de o ilustrație cu fața lui Alex Bodi, pe care pusese un ananas.

Turcul a scris: “Who leaked this photo to the press? You broke the agreement, you get the result (n.r.: Cine a dat această fotografie presei? Ai încălcat înțelegerea, primești rezultatul)”.

Mai mult decât atât, milionarul din Turcia a publicat discuția completă dintre el și fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Cengiz Şıklaroğlu a notat următoarea idee: “I think Romanian press works like CIA / KGB / MOSSAD (Cred că presa românească funcționează ca CIA / KGB / MOSSAD)”. Mai multe puteţi citi AICI.