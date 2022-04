Noi dezvăluiri despre Elena Udrea! Trăieşte o adevărată dramă: „Este o veste grea pentru noi!”

Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a anunțat că a mers din nou în Bulgaria pentru a-și vedea partenera. Acesta susține că el a fost cel care i-a dat vestea proastă cu privire la refuzul arestului la domiciliu. Bărbatul a precizat că și-a încurajat iubita și a rugat-o să nu renunțe, ci să spere în continuare că va fi eliberată și va putea avea grijă de fetița lor.

Iubitul Elenei Udrea nu a dat prea multe informații cu privire la starea acesteia, însă a subliniat că avea nevoie de încurajări, fiind departe de casă și de familie.

”Am reușit să ajung la Elena azi, eu personal i-am dat vestea despre respingerea deciziei de punere în arest la domiciliu, este o veste grea pentru noi, este cu atât mai greu pentru că spera să fie eliberată din arest ca să poată ajunge la domiciliul în care ar fi putut să-și vadă și să-și strângă în brațe copilul.

E departe de casă, de copil și de familie. Este singură, am rugat-o să reziste să nu cedeze și să spere că va ajunge acasă lângă fetița, pentru că asta-și dorește cel mai mult”, i-a transmis iubitul fostului ministru al Turismului realizatoarei emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea Plus.

Adrian Alexandrov îi cere Avocatului Poporului să intervină în cazul Elenei Udrea

Fostul ministru al Transporturilor nu se află într-o situație deloc ușoară, iar iubitul său încearcă să o ajute. În cursul zilei de joi, acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care îi cere Avocatului Poporului să intervină în cazul Elenei Udrea. Bărbatul precizează că iubita sa a primit o condamnare nelegală.

”Zilele acestea, citind stirile aparute in legatura cu cazul Elenei, mi-a atras atentia un articol in care era redata declaratia Avocatului Poporului, doamna Renate Weber, si as dori sa fac un apel public catre doamna avocat.

Se pare ca a avut dreptate, cazul Elenei Udrea ii confirma afirmatia. Rog public Avocatul Poporului sa intervina si sa intreprinda masurile necesare pentru a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la nelegalitatea condamnarii unui cetatean roman, a Elenei Udrea, in urma interpretarii abuzive a deciziei CJUE, asa cum domnia sa a precizat, si inlatura Constitutia Romaniei. Fac un apel la doamna Renate Weber sa se implice in acest caz, si sunt convins ca pentru Avocatul Poporului nu conteaza ca este vorba despre cetateanul Elena Udrea, sau alt cetatean roman. V-ati consacrat ca fiind o femeie curajoasa. Sunteti mama, luptati ca o mama!”, spune Adrian Alexandrov.