“Am crezut că joi trebuia să divorțăm. Așa am înțeles eu. Avocatul mi-a zis însă că peste o lună semnăm. Actele sunt făcute, Partajul făcut, tot”, a spus actrița la “Teo Show”, de la Kanal D.

Tensiuni constante între soți. Se va mai căsători actrița?

Rona Hartner a făcut public, în cadrul unei emisiuni, faptul că ea și soțul ei au decis să pună capăt căsniciei, după aproape doi ani de la depunerea jurămintelor. Între cei doi, tensiunile erau constante. Potrivit declarațiilor actriței, cei doi soți se certau tot timpul. „Divorțăm! Nu glumesc. Nu dau nici o declarație despre Herve și despre ce s-a întâmplat. Deci nu o să afle nimeni niciodată nimic. Asta este singura soluție. Asta este. (…) De o lună și jumătate suntem separați și eu am păstrat casa pentru că era pe numele meu”, a declarat artista.

Rona Hartner susține că, după căsătorie, a devenit proprietatea personală a francezului. Potrivit actriței, căsnicia i-a despărțit, în loc să îi unească. Ea spune că, pe viitor, va fi mult mai precaută în dragoste.

“Nu mai aveam nimic în comun unul cu altul. Ne certam tot timpul. Trăiam vieți separate. El a decis să nu mai facem nici muzică împreună. Se duc trei ani de zile practic pe Apa Sâmbetei. Eu am decis să punem punct. I-am zis: basta! S-a întâmplat într-o seară. Noi, înainte de căsătorie, am făcut un jurământ de castitate. După căsătorie am devenit proprietatea lui personală. Căsătoria ne-a despărțit practic. Dacă vreodată mă mai căsătoresc, o să mă gândesc mai bine. Nu mă mai văd lângă Herve niciodată. Divorțul este obligatoriu”, a spus actrița.